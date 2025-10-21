Storm onderweg met veel regen en risico op vallende bomen

Er is een storm onderweg naar Nederland. In de kustprovincies gaat het vanaf donderdag flink tekeer, maar ook in Brabant gaan we vanaf donderdagmiddag onze portie meekrijgen, zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

Het precieze tijdstip is nog onzeker maar vanaf donderdagnamiddag krijgt vooral het westen van de provincie te maken met stormachtige taferelen. "Het is bewolkt en er staat veel wind met een kracht variërend tussen de 4 en 7. Af en toe zijn er ook zware windstoten. Er gaat die dag veel regen vallen, denk aan 20 tot 40 millimeter", vertelt de weerman.

Omvallende bomen

"Zeker nu nog veel bladeren aan de bomen zitten, kan dit gevaarlijk zijn door vallende takken of omvallende bomen", zegt weerman Lafeber.

Ook na donderdag blijft het onstuimig en nat. De temperatuur daalt van 15 graden op donderdag naar 10 tot 12 graden in het weekend.