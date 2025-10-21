Laurens Dassen (Volt): tegen populisme en voor verandering

Nee, hij denkt niet dat zijn dorpsgenoten in Knegsel vroeger een politicus in hem zagen. En eigenlijk is hij zelf ook wel verbaasd. Toch zit Laurens Dassen inmiddels al ruim vier jaar in de Tweede Kamer. Als lijsttrekker voor de partij Volt verwijt hij de ‘oude partijen’ een gebrek aan durf om dingen te veranderen.

In aflevering 6 van ‘Brabant Kiest, de podcast’ praten Arjo Kraak en Ilse Schoenmakers met Laurens Dassen. Zoon van een Philipsdirecteur die opgroeide in Knegsel en daar helemaal opging in het dorpsleven. Hij speelde in de fanfare, vierde carnaval en voetbalde in het eerste elftal van Knegselse Boys. Zijn droom? Voetballer worden bij PSV. Maar na een studie bedrijfskunde in Nijmegen kwam hij terecht in de bankwereld, bij ABN-AMRO. Tot zijn vader hem een artikel uit een krant toestuurde over een nieuwe Europese partij: Volt. De vonk sloeg over. Hij leefde jarenlang van zijn spaargeld zodat hij alle energie kon besteden aan het opzetten van een Nederlandse afdeling van Volt. “Ik dacht als ik het in het café allemaal zo goed weet, dan moet ik misschien toch maar de politiek in", zegt Dassen lachend. Het was volgens hem de opkomst van het populisme die de doorslag gaf: Brexit, de verkiezing van Trump in 2016.

En wat is dat populisme dan volgens hem? “Ik zie dat als mensen naar de mond praten, zonder dat er echt een plan achter zit. Neem stikstof: zeggen dat je naar Brussel gaat om het met de vuist op tafel te regelen, maar dat blijkt dan helemaal niet te kunnen.” 'Blijven normeren'

Aanvankelijk beende hij vaak boos naar de interruptiemicrofoon, bijvoorbeeld als Geert Wilders aan het woord was. Dat doet hij nog steeds wel, zij het iets beheerster. “Je moet blijven normeren", zegt hij. “Maar ik zet er nu ook mijn eigen vergezichten tegenover.” Zo begon hij onlangs tijdens zo’n interruptie over een Europese leger, het basisinkomen en over ‘kweekvlees’. Wat meer Europese eenheid betreft, daar is Volt voor opgericht. “Wij willen een Verenigde Staten van Europa,” zegt Dassen. “Een Europees leger, want we willen niet meer afhankelijk zijn van Trump voor onze veiligheid. En samenwerken aan een beter klimaat.” Maar niet alle zeggenschap hoeft wat hem betreft naar Europa, 'want wat je in Nederland kunt doen moet je hier blijven doen'. 'Versimpelen het systeem'

Het basisinkomen is een ander revolutionair plan van Volt. Het kan bij andere partijen nog niet op steun kan rekenen. Volgens Dassen maak je er alle toeslagen in één klap mee overbodig. Hij lepelt uit zijn hoofd de concrete bedragen op: 270 euro per huishouden, aangevuld met 108 euro per volwassene en 260 euro per kind. Een alleenstaande zou 330 euro per maand krijgen. “We versimpelen het systeem en we creëren rust en ruimte in de portemonnee,” zegt hij. De miljardeninvesteringen die Nederland nu doet om Tata Steel overeind te houden ziet Dassen als weggegooid geld. Volt wil op die plek een 'Tata Stad' bouwen. Hij beseft dat de radicale lijn van zijn partij kiezers kopschuw kan maken. Dat blijkt ook, Volt heeft nu slechts twee zetels in de Tweede Kamer. Hij hoopt op zes zetels bij de komende verkiezingen: “Ik heb liever zes zetels met een ideaal, dan dertig zetels op drijfzand.” 'Brabant Kiest, de podcast', is hier te beluisteren: