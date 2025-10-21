Schietpartijen, explosie en gewapende overval, deze buurt maakt zich zorgen
Door de enorme explosie schrokken bewoners van de Mgr. Swinkelsstraat maandagnacht wakker. “Ik hoorde twee klappen, ik zat meteen rechtop in bed”, vertelt een buurtbewoonster. “Daarna hoorde ik iemand heel hard wegrennen.”
Niet veilig
“Dit was een doelgerichte actie”, zeggen meerdere buurtbewoners dinsdagochtend. In het huis waar het explosief naar binnen werd gegooid woont een moeder met haar kinderen. Niemand raakte gewond. Wel zit de schrik er goed in. “Ze is helemaal in shock, ze is niet in staat om nu te praten”, vertelt een familielid in de deuropening van het getroffen huis.
“De explosie heeft te maken met een schietpartij eerder in de woonwijk”, vertelt ze. “Het is heel onrustig.” Dan gaat de deur dicht, ze wil verder niet ingaan op vragen. De meeste buurtbewoners voelen zich niet veilig meer. “Afgelopen weken waren hier schietpartijen en een overval. Het is een fijn wijkje.” De politie is druk bezig met een buurtonderzoek.
Kogelregen
Alles speelt zich af binnen een straal van een paar honderd meter. Het begon allemaal een maand geleden, zondagavond 21 september, met een overval. Twee overvallers drongen een huis binnen in de straat Bij de Populieren. Drie bewoners werden met een wapen bedreigd door de overvallers. Ze vluchtten uiteindelijk met waardevolle spullen.
Op donderdag 2 oktober nemen midden in de nacht ‘een aantal mensen’ elkaar onder vuur aan het Klaverhof. Pas in de ochtend wordt duidelijk wat er gebeurd is, als een buurtbewoonster haar auto beschadigd aantreft. Op camerabeelden is te zien dat er over en weer geschoten wordt en dat de auto daarbij geraakt is. Over slachtoffers is niks bekend.
Moord
Een week later is het drie straten verderop, aan de Jan Stevenstraat, opnieuw raak. Een huis wordt acht keer onder vuur genomen. De voorruit zit vol kogelgaten. Enkele kogels vliegen dwars door de woonkamer en belanden in de achterruit. De 68-jarige bewoonster sliep boven en raakte niet gewond. Een dochter van de vrouw snapt er niks van: “Ze woon hier al dertig jaar en er is nooit wat gebeurd.”
En nu dus een aanslag met een explosief. In die woning werd negen jaar geleden Michael door zijn 28-jarige vriendin vermoord. Ze werd door hem mishandeld en vernederd, tot ze het beu was en hem doodsloeg met een hamer. Ze moest er jarenlang voor naar de gevangenis. Drie jaar voordat ze weer op vrije voeten zou komen, wordt ze dood gevonden in haar cel.
De woning ernaast is overigens sinds eind juli dichtgetimmerd door een brand. Deze bleek aangestoken door de bewoner zelf.