Schietpartijen, explosie en gewapende overval, deze buurt maakt zich zorgen

Schietpartijen, een overval en brand, het zorgt voor onrust in een woonwijk in Helmond. Binnen een paar honderd meter is het al wekenlang onrustig. Afgelopen nacht was er ook een aanslag, een explosief werd door de brievenbus gegooid. “Dit heeft te maken met een eerdere schietpartij”, denkt een familielid van het slachtoffer.

Door de enorme explosie schrokken bewoners van de Mgr. Swinkelsstraat maandagnacht wakker. “Ik hoorde twee klappen, ik zat meteen rechtop in bed”, vertelt een buurtbewoonster. “Daarna hoorde ik iemand heel hard wegrennen.” Niet veilig

“Dit was een doelgerichte actie”, zeggen meerdere buurtbewoners dinsdagochtend. In het huis waar het explosief naar binnen werd gegooid woont een moeder met haar kinderen. Niemand raakte gewond. Wel zit de schrik er goed in. “Ze is helemaal in shock, ze is niet in staat om nu te praten”, vertelt een familielid in de deuropening van het getroffen huis. “De explosie heeft te maken met een schietpartij eerder in de woonwijk”, vertelt ze. “Het is heel onrustig.” Dan gaat de deur dicht, ze wil verder niet ingaan op vragen. De meeste buurtbewoners voelen zich niet veilig meer. “Afgelopen weken waren hier schietpartijen en een overval. Het is een fijn wijkje.” De politie is druk bezig met een buurtonderzoek.

Kogelregen

Alles speelt zich af binnen een straal van een paar honderd meter. Het begon allemaal een maand geleden, zondagavond 21 september, met een overval. Twee overvallers drongen een huis binnen in de straat Bij de Populieren. Drie bewoners werden met een wapen bedreigd door de overvallers. Ze vluchtten uiteindelijk met waardevolle spullen.

De woning aan de Jan Stevensstraat werd acht keer onder vuur genomen (foto: Omroep Brabant).