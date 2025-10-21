Thomas z'n 'bolleke' al vóór de verkiezingen rood gekleurd

De campagnekreet ‘Maok z’n Bolleke Rood!’ van VVD-kandidaat Thomas Melisse is wel héél letterlijk genomen. Op één van zijn verkiezingsposters in Oudenbosch is zijn gezicht volledig met rode verf bewerkt.

“Het is natuurlijk niet de bedoeling dat verkiezingsmateriaal wordt beklad, maar ik zie er ook de humor wel van in. Het is in ieder geval het bewijs dat mijn boodschap goed overkomt.”

Melisse is wethouder in Halderberge en staat op plek 42 van de VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Geen kansrijke plek en dus zet hij alles op alles om via voorkeurstemmen alsnog een zetel te bemachtigen. Daarvoor heeft hij er zo’n 17.000 nodig.

Op posters, borden en spandoeken is de slogan van Thomas overal in de gemeente Halderberge te zien. De knalrode make-over legt hem vooralsnog geen windeieren. “Eigenlijk ben ik de persoon die dit heeft gedaan best dankbaar, want het zorgt voor extra aandacht en het bracht mij op een idee.”

Thomas denkt erover om kleurplaten uit te delen waarop mensen alvast kunnen oefenen met het inkleuren van zijn ‘bolleke’. “Hopelijk weten ze volgende week dan ook het juiste bolleke rood te kleuren in het stemhokje.”