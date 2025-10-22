Vliegbasis in het vizier van Rusland: ‘Precies de bedoeling’

De vliegbasis Volkel staat op dit moment volop in de aandacht van Rusland. "En dat is precies de bedoeling", zegt de hoogste baas van de vliegbasis, commodore Marcel van Egmond. De Russische aandacht heeft alles te maken met de nucleaire oefening van de NAVO die vanuit Volkel gecoördineerd wordt.

"Reken maar dat Rusland meekijkt met deze oefening," zegt ook F-35-piloot Bram. Een weekje oefent hij nu al samen met NAVO-collega's op een aanval met kernwapens op een 'fictieve vijand'. Hoewel de vijand officieel niet bij naam genoemd wordt, denken velen direct aan Rusland. En juist vanaf vliegbasis Volkel wordt een belangrijk signaal richting het Kremlin gestuurd.

Commodore Marcel van Egmond, de baas van Bram, is er van overtuigd dat de Russen de oefening goed in de gaten houden. "Dat komt goed uit," zegt de luchtmachtcommandant van vliegbasis Volkel. "De NAVO wil laten zien dat we nucleaire wapens echt zouden kunnen inzetten als het nodig is. En om dat geloofwaardig over te brengen, moet je goed laten zien dat je het kunt. Alleen dan zal de tegenstander zich wel twee of drie keer bedenken."

Volkel, de uitvalsbasis van de oefening met de naam 'Steadfast Noon', speelt een cruciale rol in de oefening. Op de basis liggen Amerikaanse atoombommen opgeslagen die de NAVO in een uiterst geval zou kunnen gebruiken. Voor de oefening zelf worden echter nepbommen gebruikt.