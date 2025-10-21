Eindhoven vol met politie: 'Nog nooit zoiets gezien'

Het wemelt van de politie in Eindhoven. En dat heeft alles te maken met het Champions League-duel van PSV en Napoli van dinsdagavond. Bijna alle Italiaanse supporters in het centrum worden gecontroleerd, maar toch heerst er een gemoedelijke sfeer.

Op elke hoek van de straat staat een ME-busje. Overal loopt politie en elke Italiaan moet zich identificeren. De fanzone in het Beursgebouw, speciaal ingericht voor de Napolitanen, was om vier uur compleet uitgestorven, terwijl het om twaalf uur al open ging.. De rust op het fanplein is waarschijnlijk het gevolg van de gebeurtenissen maandagavond. Toen werden 230 fans van Napoli aangehouden door de politie. Die groep Italiaanse fans mag het centrum niet in en ze mogen niet bij de wedstrijd zijn.

Wat is het effect van een gebiedsverbod rondom een voetbalwedstrijd? De 230 supporters die maandagavond werden opgepakt na uitdagend gedrag hebben allemaal een gebiedsverbod gekregen. Zij mogen niet in de omgeving van het PSV-stadion komen en missen daardoor de voetbalwedstrijd tussen PSV en Napoli. Volgens hoogleraar recht en samenleving en onderzoeker bij 'Het centrum voor openbare orde en veiligheid' Jan Brouwer heeft zo'n gebiedsverbod zeker effect. "Je kunt niet iedereen controleren, maar de supporters die eigenlijk de wedstrijd niet mogen zien in het stadion zullen zich gedeisd houden. Dan heeft het opleggen van een gebiedsverbod toch zin gehad."

Toch waren er nog plukjes Italianen te vinden in het centrum. Simone, een Italiaanse Napoli-fan weet niet wat hij ziet: "Ik heb nog nooit zoveel politie in één stad gezien. Ik hoorde zelfs dat ze groepjes fans die rustig wat zitten te eten controleren. Ik snap niet waarom dat nodig is." Een andere fan trekt zich er niks van aan: "Ze doen hun werk. Wij genieten gewoon van onze dag hier, ook al controleren ze ons vaker." Over de ongeregeldheden van maandag wil Simone weinig kwijt. "Ik hoorde dat ze met een grote groep samen waren, maar verder eigenlijk niks. Het is nu rustig, maar over een paar uur gaan we zien of er iets gebeurt." Ook zijn er terrassen waar de Italianen samen met PSV-fans zitten. "Zo hoort het ook", vinden twee fans uit Geldrop. "Wij hebben net ook een praatje gemaakt met Napoli-fans. Hartstikke aardige mensen. Dat maakt voetbal ook zo mooi." Een voorspelling durven veel fans niet te geven, behalve dat ze hopen dat er gewonnen wordt: "Het moet vanavond gebeuren. Vorige keer thuis verloren we van Union Sint Gillis (1-3) en dus moeten die punten nu terugverdiend worden."