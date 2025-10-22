Vrouw wil uit principe niet grasmaaien of snoeien en staat voor de rechter
Een gewone straat in Zegge. Sommige tuintjes liggen er sober bij, met veel grind en tegels en een verdwaald boompje. In andere staan nog kleurrijke najaarsbloemen. En er is één verwilderde tuin met hoog gras, forse struiken en beginnende boompjes.
Erg modern, want goed voor de biodiversiteit en het regenwater kan er langzaam wegzakken in de bodem. Gemeenten stimuleren zoiets onder de slogan: tegels wippen. In dit geval is alleen de bewoonster enthousiast.
Want de voortuin mag dan weelderig zijn, de oprit is dichtgegroeid. Er steekt een jong boompje uit het groene pad. Het paadje naar de voordeur is nauwelijks begaanbaar.
Huisbaas is Thuisvester. Dat vindt het noodzakelijk dat hier wordt gesnoeid en gemaaid. "Het gaat ons alleen om de nakoming van het tuinonderhoud", benadrukt de advocate van Thuisvester. "Heel erg lang is geprobeerd om dat in goed overleg te doen. Nu is geen enkel contact meer mogelijk."
Daarom spande Thuisvester een rechtszaak aan. Die diende woensdag voor de kantonrechtbank in Bergen op Zoom. Met als bewijs een stapel tuinfoto's van een dag eerder.
'Moordenaar'
Thuisvester stelt in de rechtbankstukken dat de verwaarlozing al teruggaat tot begin 2021. Brieven en e-mails aan de bewoonster bleven onbeantwoord. De bewoonster stuurde in 2022 een snoeiteam weg. Buren gingen klagen over aantasting van woongenot. Als buren in de tuin werkten werden ze naar verluid uitgemaakt voor 'moordenaar' door de vrouw.
De advocaat van de bewoonster legt uit dat het iets principieels is. "Mevrouw ziet onkruid als levende wezens. Ze ziet maaien en wieden als moord op levende wezens." Volgens de advocaat vallen de planten op haar erf onder haar bescherming.
Haar advocaat haalt wetenschappelijk onderzoek aan over natuur en diversiteit. "Er is voortschrijdend inzicht in de maatschappij over onkruid. Mevrouw heeft ethische bezwaren over het in haar optiek verwijderen van levende wezens."
Ze kent het woord onkruid niet en spreekt van haar 'stoepplantjes'. "Stoepplantjes zijn een bron voor insecten, net zoals wij naar de frituur gaan."
Volgens de advocaat heeft de bewoonster door alle gedoe veel last van stress. "De gevolgen van een negatieve beslissing kunnen desastreus zijn. Dit heeft weerslag op haar psychische en fysieke gesteldheid. Ze verdooft zich nu met alcohol."
Een hulpverleenster van de vrouw zit achterin de zaal. Ze bevestigt dat het slecht gaat. De vrouw komt haar huis niet meer uit. De spanningen kunnen haar te veel worden Opname dreigt.
Ratten
Haar advocaat stelt dat ze onmogelijk kan worden verplicht om mee te werken 'aan het vermoorden van levende wezens'. Thuisvester blijft benadrukken dat het ze niet om ontruiming te doen is, maar alleen om een nette voortuin.
De vrouw komt ineens tussenbeide. "Jullie liegen," zegt ze. "Ik heb iets geschreven". Maar ze valt stil. "Ik kan dat niet lezen omdat ik licht aangeschoten ben. " Ze mag het van de rechter ook uit haar hoofd vertellen.
Vogels
"Ratten komen niet op een voortuin af, maar op etensresten. Het enige wat er op afkomt is allerlei soorten vogels die ik heb gezien. Ik vind gewoon dat ieder wezen op deze planeet het recht heeft op leven. Zonder bloemen en insecten is de mens verdwenen. Als dit een crime is, ben ik een crimineel maar heel veel criminelen worden ook vrijgesproken."
De rechter toont begrip. "U bent pleitbezorger voor de natuur dat is belangrijk." Hij vraagt beide partijen om er samen uit te komen. Op de gang. Hij wacht wel even.
Maar dat mislukt. "Mevrouw is zo principieel", zegt haar advocaat. En daarop besluit de rechter te gaan nadenken en over een paar weken uitspraak te doen.