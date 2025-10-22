Vrouw wil uit principe niet grasmaaien of snoeien en staat voor de rechter

Een vrouw uit Zegge maait al jaren het gras in haar voortuin niet meer en ze laat haar oprit overwoekeren. Er groeit zelfs een boompje voor haar garagedeur. Ze ziet het onkruid als levende wezens die je niet mag vermoorden. Maar de woningbouwvereniging krijgt klachten van de buren en stapte naar de rechter.

Een gewone straat in Zegge. Sommige tuintjes liggen er sober bij, met veel grind en tegels en een verdwaald boompje. In andere staan nog kleurrijke najaarsbloemen. En er is één verwilderde tuin met hoog gras, forse struiken en beginnende boompjes. Erg modern, want goed voor de biodiversiteit en het regenwater kan er langzaam wegzakken in de bodem. Gemeenten stimuleren zoiets onder de slogan: tegels wippen. In dit geval is alleen de bewoonster enthousiast.

De oprit van dit huis in Zegge is dichtgegroeid (foto: Willem-Jan Joachems)

Want de voortuin mag dan weelderig zijn, de oprit is dichtgegroeid. Er steekt een jong boompje uit het groene pad. Het paadje naar de voordeur is nauwelijks begaanbaar. Huisbaas is Thuisvester. Dat vindt het noodzakelijk dat hier wordt gesnoeid en gemaaid. "Het gaat ons alleen om de nakoming van het tuinonderhoud", benadrukt de advocate van Thuisvester. "Heel erg lang is geprobeerd om dat in goed overleg te doen. Nu is geen enkel contact meer mogelijk." Daarom spande Thuisvester een rechtszaak aan. Die diende woensdag voor de kantonrechtbank in Bergen op Zoom. Met als bewijs een stapel tuinfoto's van een dag eerder. 'Moordenaar'

Thuisvester stelt in de rechtbankstukken dat de verwaarlozing al teruggaat tot begin 2021. Brieven en e-mails aan de bewoonster bleven onbeantwoord. De bewoonster stuurde in 2022 een snoeiteam weg. Buren gingen klagen over aantasting van woongenot. Als buren in de tuin werkten werden ze naar verluid uitgemaakt voor 'moordenaar' door de vrouw.

De advocaat van de bewoonster legt uit dat het iets principieels is. "Mevrouw ziet onkruid als levende wezens. Ze ziet maaien en wieden als moord op levende wezens." Volgens de advocaat vallen de planten op haar erf onder haar bescherming. Haar advocaat haalt wetenschappelijk onderzoek aan over natuur en diversiteit. "Er is voortschrijdend inzicht in de maatschappij over onkruid. Mevrouw heeft ethische bezwaren over het in haar optiek verwijderen van levende wezens." Ze kent het woord onkruid niet en spreekt van haar 'stoepplantjes'. "Stoepplantjes zijn een bron voor insecten, net zoals wij naar de frituur gaan."

Het paadje naar haar voordeur (foto: Willem-Jan Joachems)