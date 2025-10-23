Boules-club wil geen competitie meer spelen in tent: 'We verliezen erdoor!'

Het is er rumoerig, het is vochtig, het is aan de krappe kant en misschien nog wel het ergste: er is geen eigen kantine. De pétanque-vereniging Bois le Duc uit Den Bosch schreeuwt moord en brand nu het niet zo goed gaat in de competitie. Dat komt mede door de noodtenten, zo laten ze weten. Die zijn niet competitiewaardig. "De spelers verliezen hierdoor hun wedstrijdfocus", aldus de voorzitter.

Romee van der Heijde & Jos Verkuijlen Geschreven door

De club neemt 'campingsport' wel erg letterlijk. Sinds het voorjaar staan er namelijk twee grote grijze tenten bij Pétanque Union Bois le Duc. Daarin wordt fanatiek pétanque gespeeld, een vorm van jeu de boules.

Pétanque spelen in tenten gaat niet, vindt de vereniging (foto: Pétanque Union Bois le Duc).

De club bestaat nu negen jaar en heeft nog geen eigen pand. In de kou en regen buiten jeu de boulen is niet te doen, en dus hielp de gemeente met het plaatsen van nood-tenten. Het is volgens voorzitter Antoon van Mil in ieder geval een vooruitgang ten opzichte van enkel de buitenbanen. "Maar ideaal is het niet als ik heel eerlijk ben", zegt de voorzitter met gevoel voor understatement. "Het is hier bij voorbeeld te rumoerig. Dat heeft zeer sterk bijgedragen aan de slechte resultaten van met name Bois le Duc 1 waarbij de teamgeest duidelijk en op een zeer negatieve manier is beïnvloed." Niet ademhalen

In de tenten is naast vochtigheid en wapperende tentdoeken ook ruimtegebrek een heikel punt. Zo wijst Inge, die langs de kant zit, naar enkele spelers op de baan. "Ik denk dat zij misschien nog wel last hebben van ons", zegt ze. "Als wij hier zitten, mogen we soms niet eens ademhalen, zo geconcentreerd dat zij daar bezig zijn", licht Inge toe. "Nee, het is niet bevorderlijk."

Voor de tegenstander geldt het minder, laat de vereniging weten. "Het is voor hen een soort van ‘dagje uit' waardoor men met veel plezier en bezieling speelt maar met een tegenstander die met z’n hoofd niet voldoende bij de wedstrijd is." Leden zijn blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Maar een potje pétanque in een echt gebouw om professioneel wedstrijden te kunnen spelen, daar droomt de club van. Hiervoor heeft de vereniging wel steun nodig vanuit de politiek, want ze kunnen zo'n gebouw nog niet zelf betalen. Ook de trainer ziet een Bossche pétanque-stadion al helemaal voor zich. Wel met een eigen kantine. "Dat is een vereiste", zegt hij stellig. "De derde helft, die is heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste."

Het gaat écht niet in de tenten, benadrukt de vereniging (foto: Pétanque Union Bois le Duc).