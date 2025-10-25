Verkiezingsprogramma’s gaan amper over 'cruciale' Brainportregio

De Brainportregio met als ronkende motor chipmachinefabrikant ASML is het kloppend hart van de Nederlandse economie. Het Veldhovense techbedrijf is de afgelopen jaren gegroeid als kool en de sky lijkt nog steeds de limit. De komende jaren wil het bedrijf verdubbelen naar 40.000 medewerkers. Maar er is ook een keerzijde. De groeispurt zorgt voor groeipijnen die in de hele regio voelbaar zijn: dichtslibbende wegen, een groot woningtekort en een overvol elektriciteitsnet. De Brainportregio kijkt vragend naar Den Haag. Maar de meeste politieke partijen lijken aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen de focus ergens anders te hebben liggen.

Begin vorig jaar trok Den Haag met Project Beethoven nog flink de portemonnee om techbedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden. Samen met de regio werd er ruim 2,5 miljard euro uitgetrokken om die bedrijven verder te laten groeien én de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Maar er is meer landelijke aandacht nodig om de problemen van de regio op te lossen. De slimste regio lijkt niet heel hoog op het prioriteitenlijstje van een nieuw kabinet te staan, afgaande op de partijprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat terwijl de Brainportregio met 21 gemeenten vol verwachting uitkijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen. Wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven gaf onlangs aan deze regio 'cruciaal voor Nederland' te vinden. Hij vindt het noodzakelijk dat een nieuw kabinet nog meer investeert in de Brainportregio. Politieke partijen zoals PVV, SP, SGP, DENK, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en JA21 reppen in hun verkiezingsprogramma's met geen woord over de Brainportregio. Die laatste partij is opmerkelijk, omdat juist JA21 zegt de ondernemerspartij te zijn. Andere partijen schrijven amper iets over de regio. En slechts een handjevol partijen maakt wel een punt van deze regio, dat zijn onder meer VVD, GroenLinks/PvdA en Volt. Volgens de Europese partij is de Brainportregio de toekomst van Europa. 'Wij bouwen onze eigen Silicon Europa', valt er te lezen in het verkiezingsprogramma van Volt. "Van Brainport in Eindhoven tot Station F in Parijs: samen maken we één digitale krachtbron. Daarmee bundelen we de slimste koppen van ons continent, zodat zij niet naar Amerika of China vertrekken." Het overvolle stroomnet en de stikstofproblematiek gooien volgens Volt het land op slot. Volgens de partij moeten er keuzes gemaakt worden en die keuze moet volgens Volt vallen op de techsector in de Brainportregio.

De Brainportregio (beeld: Omroep Brabant).

Ook GroenLinks-PvdA heeft oog voor deze techregio en noemt het 'een van de meest innovatieve regio's van Nederland die laat zien hoe we nu en in de toekomst ons geld kunnen verdienen'. De partij lijkt nog wel een keer de portemonnee te willen trekken om de Brainportregio verder te laten groeien. "Dat moedigen we aan door investeringen in woningen en infrastructuur door te zetten en zo nodig uit te breiden." De gecombineerde linkse partij pleit voor grootschalige nieuwbouw of zelfs nieuwe steden bij Brainport Eindhoven. De VVD wil fors investeren in moderne technologieën als chips en kunstmatige intelligentie. "Zo kunnen we technologische leiders worden in plaats van volgers. Het is daarbij belangrijk dat ondernemers goed kunnen samenwerken met de overheid en met kennisinstellingen." Ze zien ASML als hét voorbeeld van een groot bedrijf in een 'groeitechnologie' waar het midden- en kleinbedrijf van mee kan profiteren. "Één baan daar, levert grofweg drie banen in de omgeving op. Dat gaat van cateraars tot beveiligers, van juridische ondersteuning tot logistiek transport." De partij wil ook de aanpak van Project Beethoven, waarbij wordt samengewerkt tussen bedrijven, de lokale politiek en de landelijke politiek, kopiëren naar andere gebieden. "De rode loper voor start- en scale-ups gaat uit."

ASML reageert op partijprogramma's In een reactie laat chipmachinefabrikant ASML weten dat ze hoopt op duidelijke plannen en stabiliteit. Zo geeft ASML aan dat het programma Beethoven met prioriteit moet worden uitgevoerd. Ook zegt ASML dat er over de lange termijn nagedacht moet worden. "We hebben een slim plan nodig voor een strategisch industriebeleid, zodat Nederland en Europa hun technologisch leiderschap in sectoren kunnen behouden en versterken. Vooral de chipindustrie is hierbij heel belangrijk. Daarom moeten we nu al nadenken over wat we op lange termijn willen en daarin blijven investeren." "Bedrijven in Nederland staan voor grote uitdagingen zoals stikstofproblematiek, netcongestie, infrastructuur en tekort aan betaalbare woningen. Daarom moet de nieuwe regering snel aan de slag kunnen, waarbij politieke verschillen niet in de weg mogen staan voor snelle besluitvorming."

Het Debat van het Zuiden Op 25 oktober gaan de zeven grootste partijen uit de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 met elkaar in debat in Tilburg. Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yesilgöz (VVD), Joost Eerdmans (JA21) en Jimmy Dijk (SP) debatteren over onderwerpen die de inwoners van het zuiden belangrijk vinden. Het ‘Debat van het Zuiden’ is op zaterdag 25 oktober vanaf halfacht 's avonds live te volgen via onder meer de website en app van Omroep Brabant.