Eretocht met honderden mensen voor omgekomen Anne-roos (10)

Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 20:11
Honderden mensen lopen mee in een eretocht voor Anne-roos (foto: Jos Verkuijlen)
In Tilburg lopen honderden mensen woensdagavond mee in een tocht ter herdenking van de 10-jarige Anne-roos. Het Tilburgse meisje werd vorige week dinsdag op de fiets aangereden door een auto. Ze overleed een dag later aan haar verwondingen. Om haar leven te vieren is om zeven uur een eretocht van start gegaan.
Lav Lukac & Jos Verkuijlen

"Het is een eretocht, geen stille tocht", verduidelijkt organisator Rick Baggermans. "Anne-roos was een levendig en energiek kind. Daar zou een stille tocht niet bij passen."

Veel mensen lopen met een lampion en een bloem mee. Onder hen ook leden van Carnavalsvereniging De Blauwwituilen uit Goirle, waar Anne-roos jeugdraadslid was.

Ook deelnemer Servie is lid van die Carnavalsvereniging en loopt mee met gemengde gevoelens. “Het is natuurlijk heel mooi dat er zo’n grote opkomst is, maar we hadden hier liever niet hoeven staan. Ze was een graag gezien lid van onze carnavalsvereniging”, licht hij toe. “Ze zal gemist worden.”

Anne-roos was lid van carnavalsvereniging CV De Blauwwituilen (foto: Jos Verkuijlen).
Op verschillende plekken worden kunstrozen aan lantaarnpalen gehangen. De stoet gaat via de Heuvelstraat, Nieuwlandstraat, het centraal station en de Lange Nieuwstraat richting het Lumenplantsoen. Daar worden bloemen in het hek van de basisschool Tiliander gestoken, waar Anne-roos naar school ging. Waarnemend burgemeester Onno Hoes gaat daar met deelnemers in gesprek.

Foto: Jos Verkuijlen.
Hulp mocht niet baten
Anne-roos raakte vorige week dinsdag zwaargewond bij een ongeluk op de Dillenburglaan in Tilburg. Ze zat op de fiets toen ze werd aangereden door een auto. Na het ongeluk rukten de hulpdiensten massaal uit voor het ongeluk. Het meisje is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

Foto: Jos Verkuijlen.
