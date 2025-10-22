Eretocht met honderden mensen voor omgekomen Anne-roos (10)

In Tilburg lopen honderden mensen woensdagavond mee in een tocht ter herdenking van de 10-jarige Anne-roos. Het Tilburgse meisje werd vorige week dinsdag op de fiets aangereden door een auto. Ze overleed een dag later aan haar verwondingen. Om haar leven te vieren is om zeven uur een eretocht van start gegaan.

"Het is een eretocht, geen stille tocht", verduidelijkt organisator Rick Baggermans. "Anne-roos was een levendig en energiek kind. Daar zou een stille tocht niet bij passen."

Veel mensen lopen met een lampion en een bloem mee. Onder hen ook leden van Carnavalsvereniging De Blauwwituilen uit Goirle, waar Anne-roos jeugdraadslid was.

Ook deelnemer Servie is lid van die Carnavalsvereniging en loopt mee met gemengde gevoelens. “Het is natuurlijk heel mooi dat er zo’n grote opkomst is, maar we hadden hier liever niet hoeven staan. Ze was een graag gezien lid van onze carnavalsvereniging”, licht hij toe. “Ze zal gemist worden.”