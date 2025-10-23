Inge van Dijk (CDA): Samenleving is toe aan groot onderhoud

Ze geeft meteen toe, het klinkt oubollig, het motto dat het CDA voor deze verkiezingen heeft opgepoetst: ‘rust, reinheid, regelmaat’. Maar Inge van Dijk uit Gemert, de nummer 4 op de lijst van het CDA, staat er helemaal achter. “Het betekent echt niet dat we allemaal weer netjes op tijd naar bed moeten, al zou dat voor mij wel goed zijn.”

Inge van Dijk legt in aflevering 7 van ‘Brabant Kiest, de podcast’ uit dat de leus vooral slaat op het bedrijfsleven dat vraagt om een overheid die voorspelbaar is en beloftes nakomt. Het is deze uitstraling van betrouwbaarheid en degelijkheid die het CDA als de peilingen waarheid worden een flinke verkiezingswinst oplevert. In 2023 werd de voormalige machtspartij gereduceerd tot een splinterpartij met 5 zetels. Inge van Dijk: “Dat was echt wel een momentje toen we voor het eerst met vijf mensen bij elkaar zaten. Maar we hebben toen meteen afgesproken dat we ons consequent en constructief zouden opstellen en dat we ons verhaal beter zouden uitdragen. Dat blijkt nu te werken.” In de peilingen staat het CDA rond de 25 zetels. Van Dijk denkt dat er weer breed behoefte is aan ‘fatsoen’ in de samenleving. “Dat is wat ik het meest hoor van mensen: kunnen jullie alsjeblieft weer een beetje normaal doen tegen elkaar in Den Haag?” Ze hoort dat ook van lokale bestuurders, die zien hoe in gemeenteraden de verruwing toeneemt onder invloed van Haagse mores. “Terwijl als je dingen samen wil oplossen, moet je elkaar ook vasthouden en samenwerken.”

De lokale politiek gaat haar aan het hart. Niet gek, Inge van Dijk zat 17 jaar voor het CDA in de gemeenteraad van Gemert -Bakel. En ze was wethouder in diezelfde gemeente, vanaf 2018 tot ze in 2021 naar de Tweede Kamer ging.

"Mensen zijn op zichzelf en de samenleving worstelt daarmee."

Dat ze bij het CDA terechtkwam, lag eigenlijk niet eens voor de hand. “Ik kom uit een heel rood nest,” vertelt ze. Maar als bestuurslid van de handbalclub liet de legendarische Gemertse CDA-wethouder Harrie Verkampen zijn oog op haar vallen. “En ik voelde me eigenlijk al snel thuis bij het CDA, omdat het een partij is die gelooft in de kracht van de samenleving.” Maar die samenleving heeft wel groot onderhoud nodig, denkt ze. “Mensen zijn op zichzelf en de samenleving worstelt daarmee. De opeenstapeling van problemen waar bijvoorbeeld jongeren mee kampen is daar een symptoom van. De prestatiedruk is enorm, de invloed van sociale media, kopen op krediet, gokverslaving. Het zijn problemen die je echt niet oplost alleen met het opschalen van psychische zorg. Op de één of andere manier moeten we onze samenleving zien te ontstressen.” En daar wil ze zich in haar nieuwe periode als Kamerlid intensief mee gaan bezighouden, onder meer door het maken van een podcast met deskundigen, vertelt ze. Maar, de kans is toch groot dat het CDA gaat regeren? En dan is er misschien wel een ministerspost voor haar weggelegd. Minister van Financiën? Ze werkte tenslotte ook 22 jaar bij de Raboank. Haar reactie is voorspelbaar: “Ik wil daar niet op vooruitlopen, ik sta nu kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer.” Aflevering 7 van 'Brabant Kiest, de podcast' met Inge van Dijk van het CDA is hier te beluisteren: