Sophie (17) schoot te hulp na zware crash: 'Het was verschrikkelijk'

Koplampen die voorbijschoten en een gigantische knal: Sophie Kats (17) hoorde en zag een enorme crash gebeuren vanuit haar slaapkamer. Een auto vloog woensdagnacht in Woudrichem uit de bocht, over een hek en belandde op zijn kop op een loopbrug van een bedrijf. Een man en vrouw raakten zwaargewond. "Een vrouw riep: help, help, help!", vertelt Sophie donderdag nog altijd beduusd.

Slapen kon Sophie niet en dus keek ze maar wat uit het raam. "Ik zag koplampen snel over de dijk gaan. Daarna hoorde ik een keiharde knal. Ik hoorde gepiep omdat de auto over de reling van de brug ging", vertelt Sophie, ze zit nog steeds vol adrenaline: "Ik hoorde de auto in elkaar deuken. Binnen tien seconden begon een vrouw om hulp te roepen." Sophie ging naar haar moeder en sprintte vervolgens naar buiten. Ze belde 112 en klom over prikkeldraad heen om bij de slachtoffers te komen. Haar moeder volgde met de auto. "Het was verschrikkelijk. Ze hingen allebei in de auto", zo beschrijft Sophie wat ze zag. "Hij deed zijn gordel los en kwam eruit. De vrouw was in megapaniek. Zij hing er half uit. " Sophie en haar inmiddels toegesnelde moeder probeerden hen te helpen. "Blijf liggen! Je weet niet wat je hebt!"

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.

Verrassend genoeg was de politie er volgens Sophie al: "Een politiewagen reed toevallig een rondje. Die reden achter mijn moeder. Ze vroegen waarom ze stil ging staan met haar alarmlichten aan", vertelt ze. "Ik ben gaan zwaaien naar de politie. We hebben echt geluk gehad. We hebben een gat in het hek gemaakt, want we konden er niet bij." Daarna volgden andere hulpverleners. De auto kwam terecht op metalen loopbruggen van het bedrijf De Klerk aan de Hoge Maasdijk. Die worden gebruikt om naar aangemeerde schepen te lopen. Het aannemersbedrijf maakt sluizen, bruggen en kademuren. De auto gleed over de bruggen en kwam pas 130 meter verder tot stilstand, tegen de brugconstructie.

Lees ook Auto vliegt over hek en belandt op brug: twee zwaargewonden

Het terrein ligt donderdagochtend nog altijd bezaaid met auto-onderdelen. Zo liggen er stukken bumper, de hoedenplank en zelfs een Volkswagen Golf-logo, zo laat een medewerker zien. Ook liggen er resten van één of meerdere drankflessen. "Die zijn niet van ons", vertelt een medewerker. "We laten alles liggen. We hebben het gebied maar afgezet totdat de politie onderzoek komt doen."

Bestuurder onder invloed De bestuurder had gedronken, zo laat de politie weten. "Hij is aangehouden en er is een bloedproef bij hem afgenomen." Over hoe het met de beide slachtoffers gaat, kan de politie vanwege privacyredenen niets zeggen. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis vervoerd, is de enige mededeling.

"Alle bruggen zijn verwrongen. Hij is gewoon gelanceerd." De medewerker laat de enorme afstand zien die de auto over de bruggen heeft afgelegd. "Die moet heel hard hebben gereden", concludeert hij.

Verwrongen auto-onderdelen (foto: Raymond Merkx).

De slachtoffers zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet duidelijk. Vanwege de ernst van de situatie landde ook een traumaheli in Woudrichem. Een bergingsbedrijf was tot diep in de nacht bezig om de wagen van de brug af te halen.

Resten van een fles drank (foto: Raymond Merkx)