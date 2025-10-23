Geweldsexplosie in volkswijk, oppositie kritisch: 'Bezuinigd op veiligheid'

De hausse aan geweldsincidenten in de Helmondse Leonardusbuurt baart politieke partijen Helder Helmond en de VVD grote zorgen. Binnen enkele weken tijd waren in die wijk beschietingen, een overval en een explosie. "De politiek moet stoppen met wegkijken en weer prioriteit geven aan wat écht telt: veiligheid, leefbaarheid en het beschermen van onze inwoners", zegt Martijn Rieter van Helder Helmond.

De onrust in de Helmondse wijk begon 21 september met een overval waarbij drie bewoners met een wapen werden bedreigd. Begin oktober werd er 's nachts door meerdere mensen op elkaar geschoten. En op 9 oktober wordt een huis acht keer onder vuur genomen. De kogelgaten in de raam zijn 's ochtends de stille getuigen. Het laatste incident vond afgelopen maandagnacht plaats. Bij een huis werd een explosief door een brievenbus gegooid. Alle incidenten vonden plaats binnen enkele honderden meters van elkaar in de Helmondse wijk. Buurtbewoners vermoeden dat de incidenten verband houden met elkaar. "Dit heeft te maken met een eerdere schietpartij”, zei een familielid van de bewoonster van het huis waar afgelopen maandagnacht het explosief de voordeur verwoestte.

De politie, gemeente en het Openbaar Ministerie hebben stevig ingezet op onderzoek naar de geweldincidenten in Helmond. Ze nemen de incidenten uiterst serieus en staan dan ook in nauw contact met elkaar. Meerdere rechercheurs zijn betrokken bij het onderzoek dat onverminderd doorgaat.

Dakdekkersoorlog in Den Bosch

"Het doet denken aan de Vlaardingse loodgieter die meer dan tien keer doelwit was van aanslagen met explosieven, of aan de ‘dakdekkersoorlog’ in Den Bosch, waar meerdere huizen en voertuigen het moesten ontgelden", zegt Joyce Willems-Kardol. Zij is raadslid van de grootste oppositiepartij in de Helmondse raad, de VVD. "Kinderen en buurtbewoners mogen nooit slachtoffer worden van een onveilige leefomgeving, noch moeten leven in angst", gaat Willems-Kardol verder. "We moeten voorkomen dat mensen zich niet meer durven uitspreken uit angst voor repercussies. Veiligheid hoort vanzelfsprekend te zijn. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, maar dat is op dit moment helaas niet het geval." Gerichte aanslagen, gerichte aanpak

Een directe oplossing voor de problemen heeft het raadslid niet. "Je kunt niet op elke hoek van de straat een camera zetten. Gerichte aanslagen vragen om een gerichte aanpak, samen met buurtbewoners. De burgemeester kan bijdragen met bestuurlijke instrumenten zoals een noodbevel, noodverordening of uitbreiding van cameratoezicht, zodat er tijdelijk extra ogen en oren in de wijk zijn en signalen sneller worden opgepakt." Helder Helmond zegt diep geschrokken te zijn door de beschietingen en de explosie in de Leonardusbuurt. "Wat daar is gebeurd raakt ons allemaal. De incidenten staan helaas niet op zichzelf, maar laten zien dat er in Helmond iets misgaat met de balans tussen veiligheid, leefbaarheid en beleid", laat de partij van fractievoorzitter Martijn Rieter aan Omroep Brabant weten.

Bezuinigd op veiligheid, handhaving en toezicht

"De afgelopen jaren is er veel geld gegaan naar prestigeprojecten en dure groene plannen, terwijl er juist is bezuinigd op veiligheid, handhaving en toezicht in de wijken. Minder wijkagenten, minder boa’s en minder zichtbare aanwezigheid op straat hebben hun sporen nagelaten. Dat merken bewoners nu aan den lijve. Als inwoners niet meer met een gerust hart kunnen wonen, spelen of ondernemen, dan is er iets mis in het beleid", is oppositielid Rieter zeer kritisch op de huidige coalitie in Helmond. "De politiek moet stoppen met wegkijken en weer prioriteit geven aan wat écht telt: veiligheid, leefbaarheid en het beschermen van onze inwoners."