Opgepakte Napoli-supporters maken goede kans in rechtbank, zegt deze expert

Napoli-supporters die afgelopen maandag in Eindhoven werden opgepakt, maken een goede kans om een eventuele rechtszaak te winnen. Dat stelt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem wijst alles erop dat de politie preventief heeft gehandeld, terwijl dat in Nederland juridisch niet is toegestaan. "Een rechter zal waarschijnlijk zeggen: de politie had hier geen wettelijke basis voor. Dan blijkt dat men zichzelf bevoegdheden heeft toegeëigend die niet bestaan."

Maandagavond werden 230 Napoli-fans in Eindhoven aangehouden. De politie verklaarde dat de groep 'uitdagend gedrag' vertoonde en zich niet aan aanwijzingen hield. Alle supporters kregen een gebiedsverbod voor de binnenstad en mochten dinsdagavond niet naar de wedstrijd. Ook vier PSV-supporters werden opgepakt.



Preventief optreden

Volgens Brouwer is hier vermoedelijk sprake van zogenoemd preventief optreden. "De politie heeft een groep supporters aangehouden, hun kaartjes ingenomen en een gebiedsverbod opgelegd, terwijl er geen aanleiding was voor een strafbaar feit", zegt hij. "Dat is precies wat preventief optreden inhoudt: ingrijpen vóórdat er iets gebeurt, enkel op basis van een vermoeden dat er iets mis kan gaan. En dat mag de politie in Nederland niet. Zoiets kun je niet rechtvaardigen met een lokale verordening."



De politie mag pas optreden als er sprake is van een concrete overtreding of misdrijf. "Door mensen zonder directe aanleiding vast te houden en hun toegang tot de stad of het stadion te ontzeggen, treedt de politie buiten haar wettelijke bevoegdheden."

Wel of geen kwaad in de zin

De politie lijkt zich te hebben beroepen op een bepaling uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Eindhoven, waarin staat dat deelname aan een samenscholing verboden is. Maar volgens Brouwer is dat een twijfelachtige juridische grond.

"De vraag is wat je precies onder een samenscholing verstaat. Dat is bedoeld voor groepen mensen die kwaad in de zin hebben, niet voor voetbalsupporters die samen op straat lopen. En als er geen sprake is van dreigend of provocerend gedrag, dan kan de politie daar niets mee. Zelfs áls dat zo is, dan moet er eerst worden gewaarschuwd voordat je tot aanhouding overgaat."

Er was maandag veel politie op de been om de supporters aan te houden: