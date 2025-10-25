Opgepakte Napoli-supporters maken goede kans in rechtbank, zegt deze expert
Maandagavond werden 230 Napoli-fans in Eindhoven aangehouden. De politie verklaarde dat de groep 'uitdagend gedrag' vertoonde en zich niet aan aanwijzingen hield. Alle supporters kregen een gebiedsverbod voor de binnenstad en mochten dinsdagavond niet naar de wedstrijd. Ook vier PSV-supporters werden opgepakt.
Preventief optreden
Volgens Brouwer is hier vermoedelijk sprake van zogenoemd preventief optreden. "De politie heeft een groep supporters aangehouden, hun kaartjes ingenomen en een gebiedsverbod opgelegd, terwijl er geen aanleiding was voor een strafbaar feit", zegt hij. "Dat is precies wat preventief optreden inhoudt: ingrijpen vóórdat er iets gebeurt, enkel op basis van een vermoeden dat er iets mis kan gaan. En dat mag de politie in Nederland niet. Zoiets kun je niet rechtvaardigen met een lokale verordening."
De politie mag pas optreden als er sprake is van een concrete overtreding of misdrijf. "Door mensen zonder directe aanleiding vast te houden en hun toegang tot de stad of het stadion te ontzeggen, treedt de politie buiten haar wettelijke bevoegdheden."
Wel of geen kwaad in de zin
De politie lijkt zich te hebben beroepen op een bepaling uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Eindhoven, waarin staat dat deelname aan een samenscholing verboden is. Maar volgens Brouwer is dat een twijfelachtige juridische grond.
"De vraag is wat je precies onder een samenscholing verstaat. Dat is bedoeld voor groepen mensen die kwaad in de zin hebben, niet voor voetbalsupporters die samen op straat lopen. En als er geen sprake is van dreigend of provocerend gedrag, dan kan de politie daar niets mee. Zelfs áls dat zo is, dan moet er eerst worden gewaarschuwd voordat je tot aanhouding overgaat."
Er was maandag veel politie op de been om de supporters aan te houden:
In reactie op deze kritiek laat een politiewoordvoerder weten dat er vooraf concrete signalen waren voor ongeregeldheden tussen de supporters en de aanwezigheid van wapens. Op maandag gedroegen Napoli-supporters zich uitdagend en zochten de confrontatie met PSV-aanhangers op. Bij het fouilleren werd gezichtsbedekkende kleding gevonden, fakkels en een verzwaarde handschoen.
Mogelijke nasleep
Volgens de politiewoordvoerder rechtvaardigde deze genoemde omstandigheden en feiten, de aanhoudingen en het opgelegde gebiedsverbod waardoor de wedstrijd niet gevolgd kon worden door deze supporters.
Volgens hoogleraar Brouwer tast juist zo’n handelwijze het vertrouwen in de rechtsstaat aan. "Als je wilt dat burgers zich aan de regels houden, moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven. Ook de politie moet zich houden aan de bevoegdheden die de wet biedt."
Voor nu is het volgens Brouwer vooral belangrijk dat duidelijk wordt op welke grond de politie precies heeft gehandeld. "Dat is de kernvraag. Want als dit een nieuwe praktijk wordt, dan kan het de verhouding tussen burger en overheid flink onder druk zetten."