Overvallers roven voor ruim een ton aan sieraden, vier jaar cel geëist
Het moeten dolle minuten zijn geweest bij de juwelier. De taakverdeling van de gemaskerde mannen was duidelijk: eentje was de chauffeur, een had een semi-automatisch wapen en ging bij de deur staan, twee anderen gingen met een moker of een koevoet naar binnen. Ze sloegen de vitrines kapot en namen vele sieraden mee. De schade die ze aanrichtten bedroeg ook nog eens 25.000 euro.
Toen ze op de vlucht gingen, schoot de man met het vuurwapen nog twee keer in de lucht. Vervolgens gingen de mannen ervandoor. In Lepelstraat wisselden ze de ene gestolen auto voor de andere en ging de vlucht verder naar een woonwagenkamp in Tholen (Zeeland).
De politie vond een moker, een bivakmuts en gestolen oorbellen in de eerste vluchtauto en kon zo uiteindelijk het spoor volgen richting Tholen, waar de mannen werden opgepakt. Op videobeelden van het kamp waren de mannen te zien met tassen.
Shyrano S. (26) uit Amsterdam en Delano H. (27) uit Vlissingen bekenden dat ze de roof hadden gepleegd. Shyrano was met een moker naar binnen gegaan en Delano had met het wapen bij de deur gestaan en in de lucht geschoten. Ahmed O. (24) ontkende dat hij bij de overval was, maar volgens justitie is er DNA van hem gevonden in de vluchtauto. Ook is hij herkend op beelden van het kamp, waar de daders de buit gingen verdelen.
De vierde verdachte, Bryan G. (26) uit Schiedam, is spoorloos en was dus ook niet bij de zitting.
Alle verdachten bleken een lang strafblad te hebben, zeker gezien hun nog altijd relatief jonge leeftijd. Een andere opvallende overeenkomst is dat justitie en reclassering geen vat op de mannen lijken te hebben omdat een baan niet aan hen is besteed en ze steeds weer terugvallen in de criminaliteit.
Delano H. stond naast de overval ook terecht voor een schietpartij op 14 mei 2023 voor de Jumbo aan het Bart van Peltplein in Tilburg. Volgens Delano H. ging hij 500 gram hasj kopen, maar justitie houdt hem verantwoordelijk voor een ripdeal.
Toen Delano H. bij twee andere mannen in de auto stapte, ging het binnen de kortste keren fout. De man op de achterbank trok een mes en Delano trok een pistool. Hij schoot de man door zijn balzak in zijn lies. En de kogel kwam er net boven zijn knie weer uit.
Delano gaf zijn vriend de schuld die een paar minuten later was ingestapt, maar justitie denkt dat Delano de schutter is. Voor de ripdeal en de poging tot doodslag eiste de officier nog eens vier jaar cel tegen Delano H. waardoor hij acht jaar in totaal zou moeten zitten.
Ahmed O. zou volgens justitie nog een overval op een juwelier hebben gepleegd op 2 augustus 2023. Maar volgens O. klopt daar niks van. De juwelier werd met een mes bedreigd en ook hier werden vitrines ingeslagen, en voor 70.000 euro aan horloges meegenomen. Op beelden op Dumpert is te zien hoe de mannen vluchtten en een flink deel van de buit moeten achterlaten, omdat ze worden belaagd.
Ahmed O. kreeg naast de eis van vier jaar cel voor de overval in Halsteren nog een eis van twee jaar erbij voor de overval in Goes.
De uitspraak in al deze zaken is op 2 december.