Au pairs uitgebuit door echtpaar, werkstraf geëist tegen man
Aan de au pairs zou het echtpaar als het aan justitie ligt in totaal ruim 1300 euro aan schadevergoeding moeten betalen. Het echtpaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook schuldig aan mensenhandel. Hun slachtoffers moesten in het gastgezin van de verdachten lange dagen maken en ze voelden zich meer huishoudster dan kinderoppas.
Een au pair verblijft bij een gastgezin. Van haar of hem wordt verlangd dat ze voor maximaal 30 uur in de week op de kinderen past. Verder is het de bedoeling dat een au pair licht huishoudelijk werk verricht. Het gezin biedt verblijf en een vergoeding van 300 tot 350 euro.
Twee aangiften van mensenhandel
Eén van de slachtoffers van het Cuijkse echtpaar, Charlene*, deed in februari 2018 aangifte bij de politie, omdat zij mogelijk slachtoffer van mensenhandel was. Ze had van 9 januari tot en met 3 februari 2018 als au pair gewerkt bij de verdachten thuis, maar had er geen prettig gevoel aan overgehouden. Lethabo* was er van januari tot mei 2014 werkzaam. Zij deed in oktober 2018 aangifte van mensenhandel.
Aanvankelijk leek het Charlene te bevallen, maar al snel draaide ze meer uren dan contractueel was vastgesteld. Ze had het idee dat ze alles in huis moest doen en dat vond ze niet bepaald leuk. Tegen haar vader vertelde ze dat ze ook op zaterdag moest werken, dat ze geen pauzes had en vaak pas om half acht ‘s avonds klaar was.
Lethabo verklaarde dat ze dagen van zeven tot zeven maakte. Als de kinderen naar school waren, moest ze allerlei huishoudelijke werkzaamheden verrichten, boodschappen doen en voor het eten zorgen. Vrije tijd was er niet bij: ’s avonds werd ze zelfs verplicht om bij het gezin te blijven. Ook kwam de Zuid-Afrikaanse erachter dat ze niet was ingeschreven. Ze vond het bovendien vervelend dat de vader van het gezin vaak thuis was en dat er camera’s in de woning huis hingen.
Veel 'nanny's' voortijdig weg
Het stel dat donderdag voor de rechter stond, maakte tussen april 2012 en maart 2019 gebruik van elf veelal jonge au pairs uit verschillende landen. Negen nanny’s vertrokken voortijdig wegens problemen.
De verdachten herkennen zich niet in de beschuldigingen. Volgens hen liegen de twee vrouwen en zou Lethabo geflipt zijn van drugs die op haar kamer werden gevonden. Het OM is hiervan niet onder de indruk. Bovendien vertelde de Zuid-Afrikaanse dat ze de wiet van de vader van het gastgezin heeft gekregen. Dat sloot weer aan bij wat een andere au pair beweerde: ze moest van hem eens drugs halen.
De zaak heeft veel tijd gekost, omdat het OM er lang op heeft vertrouwd de in Zuid-Afrika wonende vader van Charlene als getuige te kunnen horen. Eerder dit jaar werd die hoop opgegeven, waarna het dossier dicht ging en de zaak aanhangig werd gemaakt.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
* Charlene en Lethabo zijn gefingeerde namen.