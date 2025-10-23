Au pairs uitgebuit door echtpaar, werkstraf geëist tegen man

Tegen een man van 54 uit Cuijk is donderdag bij de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 120 uur geëist voor de uitbuiting van twee au pairs. Verder zou hem en zijn vrouw van 56 een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk opgelegd moeten worden. Volgens de officier van justitie heeft het stel twee au pairs uit Zuid-Afrika uitgebuit.

Aan de au pairs zou het echtpaar als het aan justitie ligt in totaal ruim 1300 euro aan schadevergoeding moeten betalen. Het echtpaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook schuldig aan mensenhandel. Hun slachtoffers moesten in het gastgezin van de verdachten lange dagen maken en ze voelden zich meer huishoudster dan kinderoppas. Een au pair verblijft bij een gastgezin. Van haar of hem wordt verlangd dat ze voor maximaal 30 uur in de week op de kinderen past. Verder is het de bedoeling dat een au pair licht huishoudelijk werk verricht. Het gezin biedt verblijf en een vergoeding van 300 tot 350 euro. Twee aangiften van mensenhandel

Eén van de slachtoffers van het Cuijkse echtpaar, Charlene*, deed in februari 2018 aangifte bij de politie, omdat zij mogelijk slachtoffer van mensenhandel was. Ze had van 9 januari tot en met 3 februari 2018 als au pair gewerkt bij de verdachten thuis, maar had er geen prettig gevoel aan overgehouden. Lethabo* was er van januari tot mei 2014 werkzaam. Zij deed in oktober 2018 aangifte van mensenhandel.