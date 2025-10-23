Man met vuurwapen aangehouden midden in dorp: ‘Ging allemaal heel snel’
Agenten kregen woensdagmiddag een melding dat er iemand met een vuurwapen was gezien. Bij het zien van de politie zette de verdachte het op een rennen. Twee medewerkers van een fietsenwinkel zagen het gebeuren.
"Gelukkig is er niets gebeurd."
“Ik was aan de telefoon en zag politie aankomen. Ik tikte mijn collega aan en ondertussen kwamen er vijf politieauto’s en werd hij overmeesterd. Het ging allemaal heel snel”, zegt hij een dag later tegen Dtv Nieuws.
Een medewerker van een bakkerij in het dorp vertelt dat de situatie zich direct voor de winkel afspeelde: “Het ging allemaal heel snel, maar natuurlijk zijn we geschrokken. Gelukkig is er bij ons niets gebeurd.” De politie droeg volgens getuigen kogelwerende vesten en wist de verdachte zonder verdere incidenten aan te houden.
De 38-jarige man gooide het vuurwapen tijdens zijn korte vluchtpoging weg. Volgens een medewerker van de fietswinkel werd dat teruggevonden in een tuin. De politie zegt dat het wapen wordt onderzocht door forensisch specialisten.
“In Geffen gebeurt nooit iets”
Het incident zorgde voor veel opschudding in het dorp. “In Geffen gebeurt bijna nooit iets,” zegt een bewoonster. “Mijn kleindochter vertelde het me meteen, iedereen had het erover.” Een dag later is de rust weer teruggekeerd. “We hebben ons werk weer opgepakt”, zegt de fietsenwinkelmedewerker.