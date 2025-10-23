Man met vuurwapen aangehouden midden in dorp: ‘Ging allemaal heel snel’

Een 38-jarige man uit Den Bosch is woensdagmiddag in het centrum van Geffen aangehouden. De politie hield de verdachte met getrokken wapens aan. Even daarvoor zagen mensen de man verward en met een vuurwapen over straat lopen.

Agenten kregen woensdagmiddag een melding dat er iemand met een vuurwapen was gezien. Bij het zien van de politie zette de verdachte het op een rennen. Twee medewerkers van een fietsenwinkel zagen het gebeuren.

“Ik was aan de telefoon en zag politie aankomen. Ik tikte mijn collega aan en ondertussen kwamen er vijf politieauto’s en werd hij overmeesterd. Het ging allemaal heel snel”, zegt hij een dag later tegen Dtv Nieuws.

Een medewerker van een bakkerij in het dorp vertelt dat de situatie zich direct voor de winkel afspeelde: “Het ging allemaal heel snel, maar natuurlijk zijn we geschrokken. Gelukkig is er bij ons niets gebeurd.” De politie droeg volgens getuigen kogelwerende vesten en wist de verdachte zonder verdere incidenten aan te houden.

De 38-jarige man gooide het vuurwapen tijdens zijn korte vluchtpoging weg. Volgens een medewerker van de fietswinkel werd dat teruggevonden in een tuin. De politie zegt dat het wapen wordt onderzocht door forensisch specialisten.