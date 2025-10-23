Zo verstoorde de Vegan Streaker de uitzending van Eva Jinek

Peter Janssen uit Vught, ook wel bekend onder de naam Vegan Streaker, heeft donderdagavond de uitzending van Eva Jinek verstoord. Alleen gekleed in een zwarte onderbroek kwam hij naast Eva staan om aandacht te vragen voor de dieren.

Janssen verscheen al vroeg in de uitzending in beeld. Politiek commentator Joost Vullings was aan het woord. Hij vertelde over het nieuws dat GroenLinks-PvdA-kandidaat Esmah Lahlah zich kandidaat heeft gesteld voor het burgemeesterschap van Tilburg. De timing van haar sollicitatie viel samen met haar campagne voor de Tweede Kamer.

"Ho, er komt iemand aan", zegt Vullings midden in zijn verhaal als Janssen opeens binnenloopt. Op het lichaam van de streaker was onder andere met grote letters 'stem voor de dieren' te lezen. "Het gaat altijd over mensenthema's en ik vind het echt belangrijk dat we ook eventjes over de dieren hebben", zei de streaker uit Vught.



Er klonken wat geïrriteerde zuchten door de studio. "Ze gaan het zeker nog hebben over je outfit", zei Eva Jinek toen Janssen al gauw weer werd meegenomen. "Ze hebben het gezien."

Al vaker aandacht gevraagd

Peter Janssen heeft al op vele manieren aandacht proberen te krijgen voor dierenrechten. In 2008 kreeg hij bekendheid toen hij in een onderbroek in een uitzending van Paul de Leeuw verscheen.

In 2023 verstoorde hij een show van de Efteling-attractie Raveleijn. Hij verbleef ook maanden in de cel voor het stichten van brand bij een eendenslachterij in Ermelo.