Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen

Vandaag om 05:51 • Aangepast vandaag om 07:10
Archieffoto: Karin Kamp
Bij een aanhouding in de Europalaan in Bladel heeft de politie donderdagavond een waarschuwingsschot gelost. Dit deed een agent omdat een verdachte niet luisterde naar wat deze werd opgedragen.
Peter de Bekker

De verdachte werd aangehouden vanwege een incident waarbij een vuurwapen zou zijn gezien.

Onderzoek
Naast deze verdachte werden nog drie anderen aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Een aantal van de aangehouden mensen is gewond geraakt. Zij kregen medische verzorging.

Donderdagnacht was volgens de politie nog veel onduidelijk. Agenten doen verder onderzoek.

