Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen: 'Er werd flink gegild'

Vandaag om 05:51 • Aangepast vandaag om 09:35
De Europalaan in Bladel (foto: Noël van Hooft).
Bij een aanhouding in de Europalaan in Bladel heeft de politie donderdagavond een waarschuwingsschot gelost. Dit deed een agent omdat een verdachte niet luisterde naar wat hem werd opgedragen.
Geschreven door
Geschreven door
Peter de Bekker & Noël van Hooft

Rond elf uur was er een opstootje aan de straat Kamille, vertelt een buurtbewoonster. "Bewoners daar belden vervolgens de politie. Er werd flink gegild." Een buurman vult aan: "Een van de mannen is gaan rennen. Toen heeft de politie geschoten. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was."

Volgens de politie zou bij de verdachte een vuurwapen zijn gezien.

Onderzoek
Naast deze verdachte werden nog drie anderen aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Een aantal van de aangehouden mensen is gewond geraakt, laat de politie weten. Zij kregen medische verzorging.

Donderdagnacht was volgens de politie nog veel onduidelijk. Agenten doen verder onderzoek.

