Fleur Gräper hoopt als eerste 'burgerjuf’ van Tilburg meisjes te inspireren

Ze is nog ‘een beetje overweldigd’ door alle reacties die ze sinds donderdagavond heeft gekregen, maar het voelt goed dat het nieuws eruit is. Fleur Gräper is de nieuwe beoogde burgemeester van Tilburg. In een eerste reactie vertelt ze over de afgelopen weken, haar eerste kennismaking met de stad én de toekomst. “Ik heb een enorme nieuwsgierigheid naar de stad.”

Toegegeven: de afgelopen dagen waren best hectisch, zegt Fleur Gräper. Donderdag lekte uit dat Esmah Lahlah had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap in Tilburg. De nummer twee op de kieslijst van het landelijke GroenLinks-PvdA had dat niet besproken met haar partij. Uiteindelijk werd Lahlah niet gekozen tot nieuwe beoogde burgemeester van Tilburg, maar door het lek werd de bekendmaking wie het wél zou worden een week naar voren geschoven. Dat is dus Fleur Gräper. Ze is 50 jaar, opgegroeid in de buurt van Leiden en woont nu in Groningen. Ze heeft een echtgenoot, twee studerende kinderen en is lid van D66. Gräper heeft er al een hele loopbaan opzitten. Ze benadrukt aan het begin van het gesprek met Omroep Brabant dat ze nog een slag om de arm moet houden. Haar aanbeveling moet nog langs het ministerie van Binnenlandse Zaken en de koning, al is dat doorgaans een formaliteit. Op 21 januari wordt ze officieel beëdigd. En dan komt u dus naar Tilburg. Hoe heeft u donderdagavond beleefd?

“Het voelt goed dat het nieuws eruit is. Ik ben nog een beetje overweldigd door alle positieve reacties en felicitaties die ik heb gekregen. Het proces verliep uiteindelijk een beetje hectisch. Voor mij was het ergens prettig, want ik hoefde minder lang te wachten tot het nieuws bekend was. Maar het lek is een vervelende zaak. Je hoopt voor alle betrokkenen dat de procedure netjes verloopt en het is vervelend dat dat niet is gelukt.”

U komt uit de buurt van Leiden en woont in Groningen. Waarom dan Tilburg?

“De vacature kwam vrij en sprak me meteen aan. Ik heb als staatssecretaris ontdekt dat het openbaar bestuur iets voor mij is. Het past bij me. Ik ben toen met mijn echtgenoot naar Tilburg gegaan. We zijn op de fiets een weekend door de hele stad gereden, hebben alle wijken en dorpen gezien. Het voelde meteen als een stad waar ik me thuis voelde.” Hoe kwam dat?

“Ten eerste lijkt het op Groningen. Alle verschillende mensen en de levendigheid door de studenten, dat spreekt me aan. Ten tweede deed de stad me denken aan de familie van mijn vader. Mijn vader komt uit een groot katholiek gezin, dat is opgegroeid in Nijmegen. In Tilburg voelde het alsof ik weer in die familie stapte.” Sommige inwoners vinden het lastig dat u geen geboren en getogen Tilburger bent. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen?

“Ik moet iedereen gelijk geven die zegt dat ik de ins en outs van de stad nog niet ken. Maar ik ben wel super nieuwsgierig. In de vacature stond dat ze iemand zochten die met een frisse blik naar Tilburg kan kijken. Dat kan ik. Tegelijkertijd wil ik Tilburg graag leren begrijpen. Nodig me vooral na 21 januari (de dag dat Gräper wordt beëdigd, red.) uit. Laat me ervaren wat deze stad is." “Toen ik overigens in Groningen kwam wonen, was ik daar ook niet bekend. Ik kan me dus zeker betrokken voelen in een stad waar ik niet geboren en getogen ben.” U wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Tilburg. Wat betekent dat voor u?

"Ik hoop dat ik een hele generatie meisjes laat zien dat zij ook burgemeester kunnen worden. Een voorbeeld waaraan je je kan optrekken is heel belangrijk. In Groningen was er ook een vrouwelijke burgemeester. Er kwam eens een schoolklas op bezoek en de kinderen liepen door de fotogalerij met alle burgemeesters, voornamelijk mannen. Toen vroeg een meisje: ‘En kan een burgerjuf ook?’ Dat is tekenend.” Wat gaat Tilburg van die vrouwelijke touch merken?

“Ik hoop vooral de Fleur-touch te laten zien in plaats van een vrouwelijke touch. Wat die precies is? Dat licht ik na de beëdiging graag verder toe.” En misschien wel de belangrijkste vraag: gaat u in februari carnaval vieren?

Gräper lacht: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan. Als je het hebt over dingen die ik moet en wil gaan ontdekken, dan is carnaval er zeker een voor mij.”