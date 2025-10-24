Aanhouding na uit de hand gelopen ruzie gefilmd, waarschuwingsschot gelost

De aanhouding van een man na een uit de hand gelopen ruzie in Bladel donderdagavond is gefilmd door een buurtbewoner. Te zien is hoe een agent in de Europalaan een waarschuwingsschot lost, een andere agent met politiehond probeert de man in bedwang te houden. "What the fuck, er wordt geschoten", zegt de maker van de video. "Het loopt helemaal uit de hand", zegt een vrouw die ook staat te kijken.

Bewoners van de Europalaan in Bladel zijn vrijdag nog altijd geschrokken van wat er een avond eerder is gebeurd. De politie schoot, omdat de man niet wilde meewerken bij de aanhouding.

'Met steen en hockeystick geslagen' "Mijn man is hier met een steen en een hockeystick op zijn hoofd geslagen. Er was veel bloed", vertelt de vrouw tegen Omroep Brabant. "De daders gingen ervandoor en mijn man is er achteraan gerend. Daarna is hij aangehouden samen met zijn broer en ze zitten nog altijd vast."

De ruzie begon aan de straat de Kamille. Volgens de vrouw van een van de aangehouden mannen ging het om een familieruzie, een conflict waarbij binnen de kortste keren de straat vol stond met mannen die zich ermee gingen bemoeien.

"Ik dacht dat ze de overwinning van Feyenoord aan het vieren waren", zegt een buurtbewoner vrijdag. Rond kwart over elf hoorde hij buiten veel gegil en geschreeuw. Toch bleek het niet om een overwinning te gaan, maar om een aanhouding.

'Er werd flink gegild'

Volgens een andere buurtbewoonster was er een opstootje waarbij iemand werd mishandeld. "Bewoners daar belden vervolgens de politie. Er werd flink gegild." Het geblaf van de politiehonden was ook goed te horen. Een buurman vult aan: "Een van de mannen is gaan rennen. Toen heeft de politie geschoten. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was."

Een buurtbewoner zag vanuit het raam hoe de politie het waarschuwingsschot loste. Dat blijkt ook uit beelden die een buurjongen maakte. Daar is te zien hoe een man door agenten wordt vastgehouden en hij flink tegenstribbelt. Een andere agent schiet vervolgens in de lucht.

Een buurtbewoonster ziet snel daarna dat een andere man op haar oprit wordt aangehouden. "Hij werd aan zijn handen en voeten in de boeien geslagen", beschrijft ze. De auto's van de mannen zouden donderdagavond in de straat hebben gestaan. Een van hen is volgens de vrouw dezelfde avond nog opgepakt.

Zoektocht met zaklampen

De straat werd vervolgens afgesloten. "De weg is wel twee uur dicht gebleven. Agenten waren met zaklampen in de bosjes aan het zoeken naar iets", zegt ze. De politie wil niet zeggen waar agenten naar op zoek waren.

Wat vrijdagochtend wel duidelijk werd, is dat een 17-jarige jongen uit Bladel, een 26-jarige Veldhovenaar en mannen van 30 en 23 uit Bladel zijn aangehouden. Een aantal van de opgepakte mannen is gewond geraakt. Zij kregen medische verzorging.

Buurtbewoner Ad heeft het ook allemaal zien gebeuren. "Het was echt wildwest hoor. Er stonden wel zeven politiewagens in de straat", vertelt hij. Toch heeft het tafereel niet veel indruk op hem gemaakt. "Ik schrik niet zo snel, maar het zorgt wel voor onrust", denkt Ad.

De politie doet nog onderzoek naar wat er aan de vechtpartij voorafging.