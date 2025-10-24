Rob (42) bezocht 63 keer dezelfde musical: 'Durf het niet te vertellen'
"Ik zal dit niet snel uit mezelf vertellen, want dat klinkt best gek, toch?" In zijn huis in Boxtel is het zoeken naar bewijs dat Rob vaak in het Beatrix Theater in Utrecht te vinden is. Daar is nu ruim een jaar de musical over de bekende Parijse nachtclub Moulin Rouge te zien. Een snelle rekensom leert dat Rob daar wekelijks is. "Nu je het zo zegt schaam ik me bijna, maar het kan best kloppen", constateert Rob wat schuchter.
Hij voelt zich gedwongen het uit te leggen. "Ik had nooit gedacht dat het me zo zou raken toen ik voor het eerst naar Moulin Rouge ging. Na die eerste keer ging ik met zoveel positieve energie naar huis. Ik was compleet overweldigd, kreeg er een enorme stoot energie van. Het maakte me blij en het gaf mij ook inspiratie voor mijn werk als grafisch ontwerper."
Rob werkt best hard en hij staat altijd aan, zegt hij. "Het theater dwingt me mijn mobiel en mail uit te zetten. Ik kom daar tot rust. Toch is dit theaterspektakel van een klasse apart. Nooit eerder heb ik zo vaak dezelfde voorstelling gezien. Het is mijn medicijn voor de spanningen in deze wereld en de stress van mijn werk. Ik kan het iedereen aanraden."
Hij neemt ook vaak bekenden mee. "Als iemand in een zware periode zit of juist helemaal niks met musical heeft, dan zijn ze na afloop zonder uitzondering razend enthousiast. Iedereen krijgt hier energie van en wordt er vrolijker door. En dat maakt mij ook weer blij."
"Ik heb die duizenden euro's ervoor over."
Dat dit 'medicijn' Rob inmiddels duizenden euro's heeft gekost, maakt hem niet uit. "Ik geef het niet uit in de kroeg of aan een andere hobby. Ik krijg er heel veel voor terug."
De musical is een liefdesverhaal dat zich afspeelt in de beroemde Parijse nachtclub waar de 'French cancan'-danseressen met hun ruche-rokken hun benen omhoog gooien, zodat hun onderkleding te zien is . Zwoel kijkende mannen met gespierde lichamen en weinig verhullende kleding zorgen bij binnenkomst van het publiek meteen voor de juiste sfeer.
"Dat is zo goed aan deze musical. Die begint al wanneer het publiek binnendruppelt. Je weet niet waar je moet kijken, want er is zoveel te zien en dan moet de voorstelling nog beginnen", vertelt de enthousiasteling.
"En dan al die liedjes. Het zijn allemaal stukjes uit bekende popnummers uit de afgelopen vijftig jaar", zegt Rob. "Er zit ook klassieke muziek van anderhalve eeuw geleden tussen. Het is heel erg knap gemaakt met een echt orkest onder het podium."
"Een meet en greet vind ik leuk maar ook leuk maar ook ongemakkelijk."
Eind deze maand krijgen de tien grootste liefhebbers die de meeste voorstellingen hebben bezocht een speciale behandeling. Ze krijgen een foto-moment en een videoboodschap van de cast. "Leuk", vindt Rob, maar ook wel een beetje ongemakkelijk. "Ik ben een stille genieter en zoek de aandacht niet op."
Eén keer eerder stond hij oog in oog met een van de musicalsterren van Moulin Rouge. "Op Instagram werd gevraagd wie de show vaker had gezien. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik reageerde toen."
Hoofdrolspeelster Keoma Aidhen, ook wel de 'Sparkling Diamond' in de voorstelling, wilde Rob persoonlijk iets geven als bedankje: een ingelijst schets van een kostuum uit de voorstelling met haar handtekening. "Dat is meteen het enige in mijn huis wat verwijst naar Moulin Rouge."