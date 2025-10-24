Rob (42) bezocht 63 keer dezelfde musical: 'Durf het niet te vertellen'

Rob Housen (42) uit Boxtel is minstens vijfduizend euro armer en zijn kilometerstand ruim achtduizend kilometer verder, toch blijft zijn enthousiasme over de musical Moulin Rouge aanstekelijk. Hij bezocht de voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht al 63 keer.

"Ik zal dit niet snel uit mezelf vertellen, want dat klinkt best gek, toch?" In zijn huis in Boxtel is het zoeken naar bewijs dat Rob vaak in het Beatrix Theater in Utrecht te vinden is. Daar is nu ruim een jaar de musical over de bekende Parijse nachtclub Moulin Rouge te zien. Een snelle rekensom leert dat Rob daar wekelijks is. "Nu je het zo zegt schaam ik me bijna, maar het kan best kloppen", constateert Rob wat schuchter.

Hij voelt zich gedwongen het uit te leggen. "Ik had nooit gedacht dat het me zo zou raken toen ik voor het eerst naar Moulin Rouge ging. Na die eerste keer ging ik met zoveel positieve energie naar huis. Ik was compleet overweldigd, kreeg er een enorme stoot energie van. Het maakte me blij en het gaf mij ook inspiratie voor mijn werk als grafisch ontwerper."

Rob werkt best hard en hij staat altijd aan, zegt hij. "Het theater dwingt me mijn mobiel en mail uit te zetten. Ik kom daar tot rust. Toch is dit theaterspektakel van een klasse apart. Nooit eerder heb ik zo vaak dezelfde voorstelling gezien. Het is mijn medicijn voor de spanningen in deze wereld en de stress van mijn werk. Ik kan het iedereen aanraden."

Hij neemt ook vaak bekenden mee. "Als iemand in een zware periode zit of juist helemaal niks met musical heeft, dan zijn ze na afloop zonder uitzondering razend enthousiast. Iedereen krijgt hier energie van en wordt er vrolijker door. En dat maakt mij ook weer blij."