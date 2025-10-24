Loek (89) zoekt buurtgenoten om samen 13 oorlogsgraven te verzorgen

Loek van den Hurk uit Best was acht jaar oud toen Schotse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog de steenfabriek probeerden te veroveren. Het werd een bloedbad. Loek zorgde als kleine jongen voor de graven van enkele Schotse soldaten. Nu wil hij op 89-jarige leeftijd opnieuw oorlogsgraven verzorgen. En dus adopteert hij dertien graven op de oorlogsbegraafplaats in Mierlo.

Loek is altijd in Best blijven wonen. Zijn woonwijk staat op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog fel werd gevochten. In september 1944 begon operatie Market Garden, een poging van de geallieerden om via Nederland Duitsland in te komen en een einde te maken aan de oorlog. Loek weet het zich nog herinneren. De Amerikaanse parachutisten kwamen ‘als goden’ uit de lucht gevallen. De Britse troepen kwamen over land via België Brabant in. Onder hen de dertien Schotse jongens die Loek nu heeft geadopteerd. De jongste: achttien jaar oud.

"Je zag de schoenen van de soldaten uit de graven steken."

Loek sloeg in eerste instantie met zijn familie op de vlucht toen het vechten om Best begon. Maar toen hij terugkwam, zag hij de gevolgen. Het huis was helemaal kapot en overal waren ondiepe graven. "Daar stond dan een geweer naast met een helm erop", vertelt Loek. "De graven waren heel ondiep en de regen spoelde alles weg, dus je zag de schoenen van de soldaten eruit steken."

Loek ging bloemetjes op de graven leggen. Als kind kan hij zich geen emotie herinneren, maar de impact is nu nog steeds groot. "Ik ben het nooit vergeten." Toen hij de oproep zag van de Stichting Adoptiegraven Mierlo om graven te adopteren, aarzelde hij geen moment. Dertien jongens die in Best om het leven zijn gekomen, zijn door Loek geadopteerd. Maar Loek kan dat werk niet alleen doen en hoopt op hulp. Met name uit zijn buurt. "Het zou mooi zijn als we dit als buurt kunnen doen. Ik heb ook mensen nodig met een computer", lacht hij.

"Ze zijn gewoon neergemaaid door mitrailleurvuur."

De Schotse soldaten zijn onder vreselijke omstandigheden omgekomen. Ad van de Wiel uit Best helpt Loek om het verhaal nog verder uit te zoeken. Over de dertien Schotten zelf weten ze nog weinig. Ad is onder de indruk van het schrijnende verhaal over de slag om de steenfabriek. "De Schotten probeerden keer op keer de steenfabriek te bestormen waar de Duitsers zich hadden verschanst, maar ze moesten over vlakke heide, ze zijn gewoon neergemaaid door mitrailleurvuur." Ad vraagt zich af of de gesneuvelde Schotse soldaten wel een leven hebben gehad. "Ze waren nog zo jong, achttien jaar, ze zijn opgegroeid in een economische crisis, vaak in armoede, om vervolgens in een oorlog terecht te komen en dat was het dan. Ze hebben in Best dagen in het water gelegen om te vechten en zijn vreselijk aan hun einde gekomen."

"We wonen in vrijheid op de plek waar zij hun leven hebben opgeofferd."