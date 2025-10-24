Wisselvallig weekend op komst met gevoelstemperatuur van 5 graden

Het wordt een 'ronduit onstuimig' weekend met flink wat regen, wind en een gevoelstemperatuur van soms maar 5 graden. Dat zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza.

"Vanuit het westen worden er buien aangevoerd. Daardoor gaat het flink regenen", vertelt hij. "Van vrijdagmiddag tot zondagavond kan er wel 10 tot 30 millimeter regen vallen. Er zijn ook af en toe droge momenten, maar de zon ga je niet vaak zien."

Ook de wind blijft aanhouden. Storm Benjamin mag dan misschien het land uit zijn, de kern van de storm hangt nog boven de Noordzee. Dat zorgt zaterdag voor windkracht 4 tot 6 in onze provincie.

Zondag wordt misschien wel windkracht 7 gehaald. "Dan hebben we het over windstoten tot 60 kilometer per uur. Vooral zondagochtend is dat het geval", zegt de weerman.

De combinatie van regen en wind zorgt voor een lage temperatuur. Zaterdag wordt het 11 graden, zondag 9 of 10 graden. "Maar door de wind kan het soms aanvoelen als 5 graden. Dat is vrij guur."

Vanaf dinsdag beter

Aan het begin van de week blijft het wisselvallig. Maandag waait het nog steeds hard, regent het af en toe en is de gevoelstemperatuur lager. Dinsdag lijkt het droger te worden. "En vanaf woensdag klaart het wat op. Dan wordt het mogelijk 15 graden."