Oom (49) moet de cel in voor ontucht met zijn nichtje

De 49-jarige C.S. uit Bakel heeft vijftien maanden cel gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met zijn nichtje dat toen 12, 13 jaar oud was. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Volgens de rechtbank heeft S. misbruik gemaakt van de jonge leeftijd van zijn nichtje en het vertrouwen dat zij in hem, als oom, stelde.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog het dubbele, maar de rechtbank ziet niet genoeg bewijs voor alle ontuchtige handelingen waarvan S. werd verdacht en komt daardoor tot een lagere straf. In een ontuchtszaak is het bewijs vaak lastig, omdat het meestal het woord van de dader tegen dat van het slachtoffer is. De rechtbank constateert dit ook en veroordeelt S. voor minder feiten, die zijn gepleegd in een kortere periode dan justitie had geconstateerd. Het misbruik vond plaats tussen juni 2023 en juni 2024. De oom en zijn nichtje woonden destijds vlakbij elkaar in Bakel en zagen elkaar geregeld. Hij heeft kinderen in de leeftijd van zijn nichtje en zijn dochter was haar beste vriendin. De rechtbank oordeelt dat éénmaal sprake is geweest van het seksueel binnendringen van haar lichaam. Verder betastte hij haar een aantal keer en liet hij zijn penis zien.

De echtbank neemt het C.S. erg kwalijk. Hij was destijds 47 jaar oud en 'heeft misbruik gemaakt van de jonge leeftijd van zijn nichtje en het vertrouwen dat zij in hem, als oom, stelde. Zij had dezelfde leeftijd als de dochter van verdachte en was haar vriendin'. 'Zij zal moeten leven met het feit dat haar eerste seksuele ervaring met haar oom is geweest', schrijft de rechtbank in het vonnis. 'Hij heeft daarmee de normale seksuele ontwikkeling van zijn nichtje doorkruist… en ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen lustgevoelens zonder rekening te houden met haar geestelijke ontwikkeling.'

