Vechtersbazen krijgen taakstraf na zware mishandeling met carnaval

Vier van de vijf jongeren die betrokken waren bij een van de gruwelijkste vechtpartijen van de afgelopen jaren zijn vrijdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot flinke taakstraffen van 100 tot 200 uur. De oudste van het stel kreeg geen straf, omdat hij geen geweld had gepleegd, maar alleen zijn broertje te hulp was gesneld met de auto.

In Diessen ging het tijdens carnaval 2023 helemaal mis op carnavalsdinsdag. Er waren meerdere knokpartijen, zo bleek, maar door een filmpje op Dumpert zagen veel mensen hoe hard het er aan toe ging die avond.

Te zien is hoe een jongen op straat klem wordt gezet door vier andere jongens, die hem om beurten slaan en schoppen. Het slachtoffer kan niet weg en knalt regelmatig met zijn achterhoofd tegen een lantaarnpaal. En het duurt heel lang voor er een einde aan komt.

Tijdens de zitting bleek al dat de vijf jongens stuk voor stuk spijt hebben van de enorme knokpartij. Zowel de daders als de slachtoffers dragen die gewelddadige avond als trauma met zich mee.

Net als bij elk conflict, en zeker met carnaval, is het onduidelijk waar de ellende nou precies begon. In ieder geval was er een ruzie in partycentrum Hercules aan de Rijtseweg in Diessen. Daar pakte een jongen een andere jongen bij de keel en hij werd eruit gezet.

Maar daar bleef het niet bij. Eenmaal buiten werd die jongen die iemand bij de keel greep, teruggepakt en hard op zijn gezicht geslagen. Daaruit ontstond weer de vechtpartij die op Dumpert belandde. En ook daarna werden nog twee betrokkenen op de fiets klemgereden en een van hen werd geslagen en hard op zijn hoofd gestampt.

Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.