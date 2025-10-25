Eigenaar supermarkt Dunya heeft geen idee wie achter reeks incidenten zit

De eigenaar van de Arabische supermarkt Dunya in Den Bosch heeft geen idee wie er achter de incidenten zit rond zijn supermarkt. Dat vertelt hij zaterdag tegen Omroep Brabant. Vrijdagavond ging een auto in vlammen op. De eigenaar die de winkel twee maanden geleden overnam, zegt dat de auto niet van hem is.

Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die iets op het rechter voorwiel van de Range Rover in brand steken. De auto stond rond kwart over elf naast de supermarkt aan de Churchilllaan in Den Bosch geparkeerd.

Een paar dagen eerder werd een zelfgemaakt explosief gevonden bij de supermarkt. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. Het ging vaker mis bij deze supermarkt. Vorig jaar in juli vonden er ook al meerdere explosies plaats, en de jaren ervoor was de supermarkt toneel van onder andere een steekpartij en een gewapende overval.



'Voelt niet veilig'

Zaterdagochtend helpen geschrokken buurtbewoners de parkeerplaatsen voor de supermarkt schoon te vegen. "Dit is niet normaal", zegt een inwoner die zaterdagmorgen boodschappen komt halen bij de supermarkt. "Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar de politie moet het snel uitzoeken. Het voelt niet veilig."