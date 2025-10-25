Somber in de wintertijd? 'Schep eens een lichtje'

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag weer een uurtje achteruit. De verandering van zomer- naar wintertijd betekent dat het ’s ochtends weer wat eerder licht wordt, maar ’s avonds wel sneller donker. En hoewel dat voor veel mensen het begin van de sombere maanden betekent, ziet lichtexpert Jan Denneman uit Eindhoven de wintertijd juist als een stap in de goede richting. “De wintertijd is eigenlijk onze natuurlijke tijd. We zouden die moeten houden, en de zomertijd afschaffen.”

Denneman is geen onbekende in de wereld van licht. Hij werkte jarenlang bij Philips Lighting en is nu oprichter van de Good Light Group, een organisatie die onderzoekt wat licht met ons lichaam doet. “Iedereen is moe,” zegt hij. “Dat komt niet alleen door de korte dagen, maar ook omdat we in de verkeerde tijd leven. In de zomertijd staan we eigenlijk twee uur te vroeg op, vergeleken met de natuurlijke tijd. Vanaf zondag is dat nog maar één uur. Dat is een stuk beter voor ons lijf.” Volgens Denneman klinkt ‘wintertijd’ wat somber, maar dat is een kwestie van woorden. “Noem het gewoon de natuurlijke tijd. Want dat is het. De tijd die past bij de stand van de zon en bij ons biologische ritme", zegt hij in het Omroep Brabant programma Vrijdag.

“Begin ’s ochtends met licht."

Met een lichtmeter in zijn hand meet Denneman overal hoeveel licht er is. “Dat doe ik in lux", legt hij uit. “Dat is de eenheid waarmee je lichtsterkte meet." Op Instagram zie je vaak filmpjes van hem op allerlei plekken met zijn lichtmeter. "Op een zonnige dag aan zee meet ik wel 30.000 lux. Bij zonsondergang is het nog 500 lux. En als ik binnen zit op een bewolkte dag, is het soms maar 70 lux.”

Binnenlicht is vaak voldoende om te kunnen zien, maar niet genoeg voor onze biologische klok, zegt hij. “Die heeft minstens 500 tot 1.000 lux nodig om goed te werken. En dat haal je eigenlijk alleen buiten. Daarom is het zo belangrijk om elke dag even naar buiten te gaan.” Je kunt volgens Denneman veel doen om beter door de donkere maanden te komen. “Begin ’s ochtends met licht. Gordijnen open, even naar buiten kijken, laat dat licht op je gezicht vallen. Je lichaam wacht op dat signaal om wakker te worden. Dat is je natuurlijke startknop.”

Met deze tips van Jan kom je de donkere wintermaanden het beste door: Begin de dag met licht Zodra je wakker wordt: gordijnen open, naar buiten kijken of even op het balkon. Je lichaam heeft dat lichtsignaal nodig om ‘aan’ te gaan. Zoek het raam op Op kantoor? Ga dichter bij een raam zitten of loop af en toe even naar buiten. Binnenlicht is vaak te zwak voor je biologische klok. Elke dag even buiten Ook als het bewolkt is: buiten krijg je al snel tien keer zoveel licht als binnen. Avond = zacht licht Drie uur voor het slapengaan: geen felle lampen of schermen meer. Gebruik een schemerlamp of steek een kaars aan. Houd een vast ritme Ga ongeveer op dezelfde tijd naar bed en sta op hetzelfde moment op. Je lichaam houdt van regelmaat.