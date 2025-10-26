Hier ging het al vaker bijna mis, nu maken kinderen zelf verkeersborden

Op de Molenstraat in Rosmalen is de maat vol. Dag in, dag uit razen auto’s voorbij, en het is al meerdere keren bijna misgegaan. Daarom grijpen bewoners nu zelf in: ouders en kinderen maken hun eigen verkeersborden in de hoop dat automobilisten eindelijk hun voet van het gas halen. "Mensen rijden regelmatig door rood."

In het wijkcentrum van Molenhoek zitten tientallen kinderen geconcentreerd te knutselen aan hun eigen verkeersborden. Het zijn niet de standaard rood-witte borden die we kennen. Van geel tot paars, alle kleuren komen voorbij. “Ik maak een regenboogbord”, vertelt de tienjarige Iris trots. Ze vindt het belangrijk dat ouders rustig rijden op de Molenstraat. “Het is een hele drukke weg. Daarom gebruik ik felle kleuren. Zo vallen ze goed op. Hopelijk denken mensen dan even na voordat ze te hard rijden, en kunnen ze het ook goed lezen.”



Aanrijding

Het ging al eens mis bij een oversteekplaats aan de drukke straat. Daar belandde een driejarig kind bijna onder een auto. “Ze liep tegen de zijkant van de auto aan en werd aangereden”, vertelt moeder Bernadette van Ewijk. “Ze had gelukkig alleen wat schrammen, maar het had heel anders kunnen aflopen.” Ze had haar dochter net van school gehaald en stond bij de oversteekplaats te wachten. Op het moment dat het licht op groen sprong, ging het mis.



“Toen mijn dochter overstak, zag ik in mijn ooghoek een auto hard aan komen rijden”, vertelt ze. Meteen gingen de alarmbellen af. “Hij reed te hard om nog te kunnen remmen.” Nog voordat Van Ewijk kon ingrijpen, lag haar dochter al op de grond. “Het ging allemaal zó snel. Ze begon heel hard te huilen. Het was ontzettend schrikken."



De automobilist betuigde direct zijn spijt. “Hij schrok enorm. Hij gaf toe dat hij niet had opgelet en daardoor het stoplicht had gemist. Helaas gebeurt dit veel te vaak. Gelukkig liep het dit keer af met een sisser, maar er moet echt snel iets veranderen in de straat.”



Bewustzijn creëren

Zij is niet de enige. Ook Els van Genugten, voorzitter van wijkraad Molenhoek en initiatiefneemster van de actie, vindt dat er snel iets moet veranderen aan de Molenstraat. “We willen met deze actie het bewustzijn bij kinderen vergroten, met de boodschap: steek pas over als mama het goed vindt. Ook al springt het licht op groen, kijk toch nog even naar links en rechts.”



Over het plan hoefde ze niet lang na te denken. “We wilden iets doen wat kinderen leuk vinden. Door de boodschap te koppelen aan kliederen en knutselen bezorgen we ze een leerzame én gezellige middag.”



De borden belanden uiteindelijk langs de drukke Molenstraat. “Waarschijnlijk haalt de gemeente ze straks weer weg", geeft Van Genugten toe. “Maar dat doet er niet toe. We hebben in ieder geval aandacht gevraagd voor het probleem. Het staat weer bij iedereen op het netvlies. Hopelijk doet de gemeente er nu ook echt iets mee.”



Mogelijke oplossingen

Een wethouder van de gemeente Den Bosch laat weten begrip te hebben voor de zorgen van buurtbewoners, vooral na het bijna-ongeluk bij de oversteekplaats. “Gelukkig liep dat goed af, maar het benadrukt hoe belangrijk alertheid in het verkeer blijft.” De gemeente zegt eerder samen met de school en de wijkraad te hebben gekeken naar mogelijke oplossingen. Daarbij is ook al een aantal fysieke maatregelen genomen in de buurt van de school en zijn de verkeerslichten op de Molenstraat aangepast.

Zelfgemaakte verkeersborden mogen volgens de gemeente tijdelijk geplaatst worden, bijvoorbeeld bij het schoolplein. Wie zich extra wil inzetten voor een veilige oversteek, kan samen met de school verkeersbrigadiers organiseren. De gemeente stelt hiervoor materialen beschikbaar en verwijst ook naar acties van Veilig Verkeer Nederland, waarbij bewoners zelf kunnen bijdragen aan een veiligere buurt. “Ouders en kinderen kunnen zo zelf een positieve rol spelen in het verkeer. Dat effect is vaak groter dan een bord alleen.”