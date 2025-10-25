Fietsers glijden massaal uit op gladde stenen: 'Je ligt zo op je smoel'
Gladde stenen, schuine randen en drukte. Op de Markt in Den Bosch is er dagelijks veel fietsverkeer, wat erg gevaarlijk kan zijn omdat de weg niet overal gelijk loopt. Er ligt een schuine rand met grote, gladde stenen rondom de Markt. En die stenen zorgen ervoor dat veel fietsers onderuitgaan.
"Dat komt door de schuine rand van de stoep", vertelt visboer Silvester Annevlink tegen Dtv Nieuws. Hij staat met zijn kraam recht tegenover een stuk waar het vaak misgaat. "De grootste oorzaak van de valpartijen zijn de stukken stoeprand bij de putten", gaat hij verder. "Daar zit namelijk wat ruimte tussen, dus fietsers rijden daartegenaan en dan vallen ze om."
Het hoogteverschil in de rand is niet het enige probleem waardoor fietsers vaker vallen op de Markt. De stenen die de rand vormen, zijn namelijk erg glad. "De meesten vallen dan ook als het geregend heeft en de tegels nat zijn", zegt Annevelink. De visboer heeft al veel ongelukken zien gebeuren, van uitstekende sleutelbenen tot bebloede gezichten. "Ik heb weleens iemand naar het ziekenhuis gebracht omdat diegene zo hard was gevallen."
Een brasserie die precies naast het gevaarlijke punt ligt, zegt regelmatig de ambulance te moeten bellen voor gevallen fietsers. Ook Tijs van den Oever, een barman met goed zicht op de ‘hotspot’, herkent het probleem: "Als we achter de bar staan, hebben we perfect zicht op het plekje waar heel veel mensen op hun smoel gaan. Dat gebeurt minimaal één à twee keer per dag, vooral als het nat weer is."
Tijdens het filmen van de reportage van Dtv Nieuws gaat er een man onderuit op de gevaarlijke stoeprand. "Ik kwam uit de Hinthamerstraat en toen viel ik hier op de rand. Je gaat ook niet recht over de rand, maar een beetje schuin. Een hellend vlak en daar overheen moeten fietsen, dat is vragen om problemen", zegt de gevallen fietser.
En Silvester kent nog meer verhalen van valpartijen. "Er was hier een keer een scooter met een kindje achterop. Die klapte vol op de stoeprand. Het kind vloog over de scooter heen. Dat is gewoon levensgevaarlijk."
Voorbijganger Marijke Heerebout vertelt dat ze liever van haar fiets afstapt op het stuk: "Ik vind het zo gevaarlijk hier, daarom loop ik liever met de fiets aan de hand." Ze is enkele weken geleden nog in botsing gekomen met een andere fietser op de Markt, en ze vertelt dat ook een vriendin daar is uitgegleden door de gladheid. "Ze reed met haar nieuwe fiets over het randje, er lagen bladeren op en daar gleed ze over uit. Daardoor zit ze nu thuis met een gebroken heup."
Barman Tijs vindt de hele situatie belachelijk. "Dit kan toch niet? Het moet gewoon veilig zijn. Voor hetzelfde geld breekt straks een oma haar botten. Dit moet aangepast worden."