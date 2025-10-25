Fietsers glijden massaal uit op gladde stenen: 'Je ligt zo op je smoel'

Ondernemers moeten de ambulance bellen, fietsers voelen zich onveilig en inwoners raken zwaargewond. Dagelijks gaan meerdere mensen onderuit op de gladde helling rondom de Markt in Den Bosch, met soms ernstige verwondingen tot gevolg. "Ik heb iemand gezien met een uitgestoken sleutelbeen en bebloed gezicht."

Gladde stenen, schuine randen en drukte. Op de Markt in Den Bosch is er dagelijks veel fietsverkeer, wat erg gevaarlijk kan zijn omdat de weg niet overal gelijk loopt. Er ligt een schuine rand met grote, gladde stenen rondom de Markt. En die stenen zorgen ervoor dat veel fietsers onderuitgaan.

"Dat komt door de schuine rand van de stoep", vertelt visboer Silvester Annevlink tegen Dtv Nieuws. Hij staat met zijn kraam recht tegenover een stuk waar het vaak misgaat. "De grootste oorzaak van de valpartijen zijn de stukken stoeprand bij de putten", gaat hij verder. "Daar zit namelijk wat ruimte tussen, dus fietsers rijden daartegenaan en dan vallen ze om."

Het hoogteverschil in de rand is niet het enige probleem waardoor fietsers vaker vallen op de Markt. De stenen die de rand vormen, zijn namelijk erg glad. "De meesten vallen dan ook als het geregend heeft en de tegels nat zijn", zegt Annevelink. De visboer heeft al veel ongelukken zien gebeuren, van uitstekende sleutelbenen tot bebloede gezichten. "Ik heb weleens iemand naar het ziekenhuis gebracht omdat diegene zo hard was gevallen."

Een brasserie die precies naast het gevaarlijke punt ligt, zegt regelmatig de ambulance te moeten bellen voor gevallen fietsers. Ook Tijs van den Oever, een barman met goed zicht op de ‘hotspot’, herkent het probleem: "Als we achter de bar staan, hebben we perfect zicht op het plekje waar heel veel mensen op hun smoel gaan. Dat gebeurt minimaal één à twee keer per dag, vooral als het nat weer is."