112-nieuws: Hardrijder blijkt beginnend automobilist onder invloed • Dronken beginnend automobilist is rijbewijs kwijt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:59
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:59

Hardrijder blijkt beginnend automobilist onder invloed

Een hardrijder is zaterdagnacht door de politie gestopt in Waalwijk. De bestuurder bleek iemand te zijn die pas sinds kort een rijbewijs heeft.

Foto: Instagram politie Dongemond.
05:47

Dronken beginnend automobilist is rijbewijs kwijt

Een beginnend automobilist moest zijn rijbewijs zaterdagnacht inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Die lieten hem stoppen toen hij bijna een fietser aanreed op de parkeerplaats van voetbalclub Achilles Veen.

Foto: Instagram politie Dongemond.
05:23

Brand verwoest auto in Roosendaal

Een auto aan de Lelieberg in Roosendaal is zaterdagnacht door brand verwoest. De brandweer heeft de auto geblust.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
