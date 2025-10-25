112-nieuws: Hardrijder blijkt beginnend automobilist onder invloed • Dronken beginnend automobilist is rijbewijs kwijt

Advertentie
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:59
Hardrijder blijkt beginnend automobilist onder invloed
Een hardrijder is zaterdagnacht door de politie gestopt in Waalwijk. De bestuurder bleek iemand te zijn die pas sinds kort een rijbewijs heeft.
05:47
Dronken beginnend automobilist is rijbewijs kwijt
Een beginnend automobilist moest zijn rijbewijs zaterdagnacht inleveren bij agenten van de politie Dongemond. Die lieten hem stoppen toen hij bijna een fietser aanreed op de parkeerplaats van voetbalclub Achilles Veen.
05:23
Brand verwoest auto in Roosendaal
Een auto aan de Lelieberg in Roosendaal is zaterdagnacht door brand verwoest. De brandweer heeft de auto geblust.
