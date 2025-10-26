Yesilgöz kon niet naar huis na Debat van het Zuiden

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz kon zaterdagavond na het Debat van het Zuiden niet naar haar huis in Amsterdam vanwege een "verdachte situatie" bij haar in de buurt. Ze zei in het televisieprogramma Buitenhof dat er een onveilige situatie was en dat ze naar een veilige locatie is gebracht. Uiteindelijk kon ze in de nacht van zaterdag op zondag naar huis.

Het zou gaan om mensen die zich verdacht bewogen in de buurt van het huis van de VVD-lijsttrekker. Volgens Yesilgöz zijn er mensen staande gehouden. Het is niet bekend of die daadwerkelijk zijn opgepakt. Volgens Yesilgöz controleert de politie de hele wijk bij dit soort situaties.

Zaterdagavond werd vanuit MindLabs in Tilburg het Debat van het Zuiden uitgezonden. Het debat is een samenwerking tussen Omroep Brabant, L1 en Omroep Zeeland.

Georganiseerde misdaad

Yesilgöz kon niet met zekerheid zeggen uit welke hoek de dreiging kwam, maar ze zei dat dit bij haar meestal vanuit de georganiseerde misdaad komt. Ze wordt bedreigd door de georganiseerde misdaad sinds ze minister van Justitie en Veiligheid was in het vorige kabinet. Daarom wordt ze ook continu beveiligd.

Dat dit gebeurt midden in de verkiezingscampagne is volgens Yesilgöz vervelend, "maar zo heeft iedereen wel wat". Ze zei er vooral heel boos van te worden. "Dat gevoel moest er weer even af om tot rust te komen."

Yesilgöz zei dat ze een "kort nachtje" heeft gehad voordat ze bij Buitenhof aanschoof.