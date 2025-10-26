Klokkenmaker waarschuwt voor wintertijd: 'Wijzers nooit terugdraaien!'

Lekker hè, dat uurtje extra slaap dankzij de wintertijd? Niet voor Joost Jongerius. De klokkenmaker uit Wagenberg is zondag urenlang bezig met het goed zetten van 'zijn' klokken. Want dat is ingewikkelder dan je denkt.

Achterom, via de achtertuin, loop je de werkplaats in. Eén voet over de drempel en het rustige getik van tientallen klokken komt je direct tegemoet.



"Heerlijk, die rust", vindt Joost. Hij geniet al 18 jaar van zijn werk als klokkenmaker. "Ik heb hier zo'n 100 klokken staan, maar de meeste moeten gerepareerd worden en staan dus stil."

Nooit terugdraaien

Toch is hij uren bezig om zo'n vijventwintig klokken een uur terug te zetten. "Het is niet mijn lievelingsklus, nee." Want simpelweg de wijzers een uur terugdraaien is geen optie. "Als je de wijzers van een klok met slagwerk terugdraait, dan draai je het mechaniek kapot."



"Hij moet elf uur vooruit worden gedraaid of een uur worden stilgezet." Maar veel klanten zijn zich daar helaas niet van bewust. “Meestal komen ze niet meteen, want dat durven ze niet. Ze voelen zich dan stom.”



Weken later wordt er dan alsnog aangeklopt bij de klokkenmaker. “Dan komen ze binnen met ‘De klok is kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is?!”, lacht hij.