Saibari de grote held: PSV wint spannende topper tegen Feyenoord

PSV heeft Feyenoord in De Kuip met 2-3 verslagen. Ismael Saibari was zondag de grote man aan Eindhovense zijde met een hattrick. Dankzij deze overwinning komt PSV op hetzelfde puntenaantal als koploper Feyenoord.

In Rotterdam hadden ze een prachtige sfeeractie voor de wedstrijd. Alleen was er niet over nagedacht dat alle confetti op het veld bleef liggen. Daarom werd er een kwartier later dan gepland afgetrapt.

Hoe spectaculair het was voorafgaand aan de wedstrijd, zo saai begon de wedstrijd. Beide teams zetten weliswaar hoog druk, maar tot echte kansen kwam zowel PSV als Feyenoord niet.

Tot minuut 30. Toen Mauro Júnior een prachtige actie maakte en Ismael Saibari in de zestien van Feyenoord aanspeelde. De Marokkaan kapte Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodžic het bos in en schoof met de buitenkant van zijn schoen de 0-1 binnen.

En daar bleef het bij tot de rust. PSV was vanaf de twintigste minuut de bovenliggende partij, maar echt hoog niveau was het niet. Het leek dan ook even alsof Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie gelijk had toen hij zei: "Misschien wordt het een hele slechte wedstrijd."