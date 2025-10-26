Saibari de grote held: PSV wint spannende topper tegen Feyenoord
In Rotterdam hadden ze een prachtige sfeeractie voor de wedstrijd. Alleen was er niet over nagedacht dat alle confetti op het veld bleef liggen. Daarom werd er een kwartier later dan gepland afgetrapt.
Hoe spectaculair het was voorafgaand aan de wedstrijd, zo saai begon de wedstrijd. Beide teams zetten weliswaar hoog druk, maar tot echte kansen kwam zowel PSV als Feyenoord niet.
Tot minuut 30. Toen Mauro Júnior een prachtige actie maakte en Ismael Saibari in de zestien van Feyenoord aanspeelde. De Marokkaan kapte Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodžic het bos in en schoof met de buitenkant van zijn schoen de 0-1 binnen.
En daar bleef het bij tot de rust. PSV was vanaf de twintigste minuut de bovenliggende partij, maar echt hoog niveau was het niet. Het leek dan ook even alsof Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie gelijk had toen hij zei: "Misschien wordt het een hele slechte wedstrijd."
Snelle goals
De tweede helft begon een stuk anders. Er werd fanatiek druk gezet en dat resulteerde al snel in een goal. Luciano Valente zette de Rotterdammers vlak na rust met een streep over de grond op gelijke hoogte.
Echter kon Feyenoord niet al te lang luichen. Nog geen minuut na de tegengoal kwam PSV er in de omschakeling uit en eindigde de bal wederom bij Ismael Saibari. Hij schoot uit een vrij onmogelijke hoek vanaf de linkerkant de bal in de kruising van de korte hoek en PSV dus kwamen de Eindhovenaren weer op voorsprong.
Hattrick
Nadat de wedstrijd even stillag door een calamiteit op de tribune, leek Feyenoord wat de overhand te nemen. Echter was daar uit het niks weer Ismael Saibari. Hij troefde weer een verdediger van Feyenoord af en lobde de bal over Timon Wellenreuther heen om zijn hattrick compleet te maken.
Daarna waren het vooral de PSV-supporters die te horen waren in de Kuip. Bij de Feyenoorders op het veld leek de moed in de schoenen te zakken na de 1-3. Maar de spanning kwam terug toen Oussama Targhalline via een afvallende bal de aansluitingstreffer op het bord zette in minuut 74.
De hoop leek terug bij Feyenoord en de ploeg van Robin van Persie mistte zelfs nog een paar megakansen op de gelijkmaker, maar het is PSV'er dat er met de volle buit vandoor gaat.
Door de overwinning (2-3) staat PSV in punten op gelijke hoogte met Feyenoord. Echter hebben de Rotterdammers een net wat beter doelsaldo, waardoor de mannen van Peter Bosz de tweede plaats bezetten.