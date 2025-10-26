Inspectie hield haar tegen, maar nu frituurt Jasmijn (16) weer vrolijk door

Twee maanden lang kon ze alleen toekijken, maar nu mag ze weer zelf weer aan de slag. De zestienjarige Jasmijn uit Stevensbeek staat weer trots achter de frituur van haar frietkraam De Vetkei. Ze viert dubbel feest: haar verjaardag én haar rentree achter de frituurpan, nadat ze in augustus noodgedwongen moest stoppen van de inspectie.“Het voelt geweldig”, zegt ze, terwijl de frikandellen en kroketten weer gretig van de toonbank vliegen.

In augustus kwam de Arbeidsinspectie langs bij De Vetkei. Na een melding over haar werk oordeelden de inspecteurs dat Jasmijn, toen nog vijftien, te jong was om zelf achter de frituur te staan. Zelfs de kassa mocht ze niet meer aanraken.

Als ze toch door zou gaan, kon dat haar een flinke boete opleveren. Sindsdien mocht ze niet meer werken in haar eigen kraam, tot groot verdriet van Jasmijn, die het ondernemen juist met zoveel plezier was begonnen. "Het is niet wat ik gehoopt had."

Dubbel feest

Maar zondag was het eindelijk zover: Jasmijn vierde haar zestiende verjaardag, en dat betekende dat ze officieel weer achter de frituur mocht staan in haar eigen kraam De Vetkei. “Het voelt geweldig”, zegt ze enthousiast. “Zelfs een beetje illegaal, alsof je de supermarkt uitloopt zonder iets te kopen. Maar het mag nu dus weer gewoon.”

De twee maanden zonder frituren voelden voor de jonge onderneemster als een eeuwigheid. “Het was pittig”, vertelt ze. “Ik moest telkens iemand regelen die het frituurwerk van mij overnam, anders kon ik de kraam niet openhouden. Dat was echt een gedoe. Uiteindelijk is het met hulp van mijn broer, vader en opa toch gelukt.”

En wie jarig is, trakteert. Ter ere van haar zestiende verjaardag én haar comeback achter de frituur bedacht Jasmijn een actie voor haar klanten: “Bij besteding van tien euro of meer krijg je een gratis blikje fris. Dat is commercieel gezien natuurlijk ook gunstig,” lacht ze.