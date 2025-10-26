Jasmijn (16) mag weer frituren in eigen frietkraam: 'Geweldig gevoel'
In augustus kwam de Arbeidsinspectie langs bij De Vetkei. Na een melding over haar werk oordeelden de inspecteurs dat Jasmijn, toen nog 15, te jong was om zelf achter de frituur te staan. Zelfs de kassa mocht ze niet meer aanraken.
Als ze toch door zou gaan, kon dat haar een flinke boete opleveren. Sindsdien mocht ze niet meer werken in haar eigen kraam, tot groot verdriet van Jasmijn, die het ondernemen juist met zoveel plezier was begonnen. "Het is niet wat ik gehoopt had."
Dubbel feest
Maar zondag was het eindelijk zover: Jasmijn vierde haar zestiende verjaardag, en dat betekende dat ze officieel weer achter de frituur mocht staan in haar eigen kraam De Vetkei. “Het voelt geweldig”, zegt ze enthousiast. “Zelfs een beetje illegaal, alsof je de supermarkt uitloopt zonder iets te kopen. Maar het mag nu dus weer gewoon.”
De twee maanden zonder frituren voelden voor de jonge onderneemster als een eeuwigheid. “Het was pittig”, vertelt ze. “Ik moest telkens iemand regelen die het frituurwerk van mij overnam, anders kon ik de kraam niet openhouden. Dat was echt een gedoe. Uiteindelijk is het met hulp van mijn broer, vader en opa toch gelukt.”
En wie jarig is, trakteert. Ter ere van haar zestiende verjaardag én haar comeback achter de frituur bedacht Jasmijn een actie voor haar klanten: “Bij besteding van tien euro of meer krijg je een gratis blikje fris. Dat is commercieel gezien natuurlijk ook gunstig”, lacht ze.
Eerste klanten
Niet geheel toevallig is opa Henk een van de eerste klanten. “Ik ben ontzettend trots. En het is ook nog eens heel lekker”, zegt hij lachend, terwijl hij een frietje met satésaus voor zich heeft. Ook bij hem overheerst opluchting. “Nu kunnen wij weer een beetje rustiger aan doen”, voegt hij toe met een knipoog.
Hij heeft het de afgelopen maanden niet makkelijk gehad. “Het was klote. En dat allemaal door één klacht. Vandaag mag de vlag uit.” De grootvader van Jasmijn is van plan om voortaan elke week langs te komen. “Volgende keer bestel ik weer een frietje met. En de keer daarna een speciaal.”
Het zijn niet alleen de vaste klanten uit Stevensbeek die blij zijn dat Jasmijn weer mag bakken. Ook een man die speciaal uit Arnhem is gekomen, staat al te trappelen bij De Vetkei. “Dat doe ik voor haar,” zegt hij, terwijl hij smachtend wacht op zijn friet met een kroket. “Ik vind het mooi dat zo’n jong meisje haar eigen onderneming heeft."
Eerst de kraam, dan het feest
Ook voor moeder Floor verliep de verjaardag van haar dochter anders dan normaal. “Het stond helemaal in het teken van de kraam”, lacht ze. “Dus de verjaardag thuis en het sweet sixteen-feestje met haar vriendinnen komt nog.” Op Jasmijns verlanglijstje stond maar één ding: “Een grilloven.”
Jasmijn is niet van plan om over een paar jaar al te stoppen met De Vetkei. “Dit is mijn grootste hobby.” Ook op school wil ze haar interesses volgen: “Ik maak eerst de middelbare school af en daarna zoek ik een opleiding die aansluit bij de horeca.”