Wintertijd zorgt voor drukkere avondspits, vooral op A50 en A58

Een uurtje langer weekend en eerder licht 's ochtends: het verzetten van de klok lijkt zo erg nog niet. Toch zijn er nadelen. Zo heeft Rijkswaterstaat niet voor niets gewaarschuwd dat weggebruikers maandag rekening moeten houden met een langere avondspits door het ingaan van de wintertijd. Volgens de ANWB was het drukker dan normaal, al viel de lengte van het aantal files nog best mee.

Rond kwart over vijf stond er in ons land 520 kilometer file. De langste in Brabant stond toen op de snelweg A50, tussen Son en Breugel en Veghel-Noord was die 14 kilometer. De extra reistijd (in de richting van Oss) was 22 minuten.

Files en vertragingen

Ook op de A58 schoot het niet op. Vanuit Bergen op Zoom in de richting van Breda was de vertraging tussen Bergen op Zoom-Oost en knooppunt De Stok ruim een kwartier. De file was 8 kilometer lang. Aan de andere kant van de provincie was het zoals gebruikelijk druk tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Weggebruikers die vanuit Tilburg op weg zijn naar Eindhoven moeten rekening houden met een kwartiertje tijdverlies en 8 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer.

Terug naar het verzetten van de klok: dat ene uurtje heeft veel impact op ons rijgedrag, merkte verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen eerder deze maandag op. Volgens hem verandert hierdoor stiekem meer op de weg dan je denkt. "Rijden in het donker is voor veel mensen echt weer even wennen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Verminderd zicht

Niet alleen het rijden in het donker, maar ook de laagstaande zon en de toename van buien leiden tot verminderd zicht. Daarnaast lijken remlichten soms feller als het 's avonds eerder donker is wat voor afleiding kan zorgen.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen merkt ook dat het ritme van sommige weggebruikers door de wintertijd verstoord is, wat kan leiden tot minder alertheid. Rijkswaterstaat adviseert daarom om extra alert te zijn achter het stuur, de rijstijl aan te passen en wat meer afstand te houden in het verkeer.

Drukker

Uit cijfers van de wegbeheerder blijkt ook dat de avondspits tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie drukker is. In deze periode zijn de meeste mensen aan het werk, wat leidt tot meer woon-werkverkeer.

Rijkswaterstaat raadt mensen aan om goed voorbereid de weg op te gaan. "Controleer of de autoverlichting goed werkt, houd spiegels en ruiten schoon en vul eventueel de ruitensproeiervloeistof bij", adviseert de wegbeheerder.