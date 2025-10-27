'Echt ellende', verzucht bewoner na brand die zijn huis compleet verwoest

Alleen een paar fotoboeken hebben ze kunnen redden, zo vertelt de bewoner van het huis aan de Boterstraat in Wouw dat zondagnacht in vlammen opging. Het vuur op het woonwagenkamp brak rond middernacht uit. "Ik was op dat moment thuis met mijn vrouw en een kleindochter. De rookmelder ging af, maar het was al te laat."

"Het is echt ellende", verzucht de bewoner maandagochtend. "Ik heb nog geprobeerd het vuur zelf te blussen met een tuinslang, maar dat had geen zin." Voor hem staan een paar tassen met wat geredde spullen. “Een paar fotoboeken en kleren, maar verder zijn we alles kwijt. Onze kleren, al onze herinneringen...” Voorlopig blijven zijn vrouw en hij bij hun dochter slapen. "De brand begon in de schuur. Er was geen blussen meer aan", vertelt hij. Het vuur sloeg van de schuur over naar een loods en vervolgens naar het huis van de man. Hij, zijn vrouw en hun kleindochter konden zich op tijd in veiligheid brengen. Hun huis ging verloren en dat geldt ook voor de loods en de schuur waar een auto in stond.

Bij daglicht is er wat meer te zien van de schade aan het huis in Wouw (foto: Raymond Merkx).

De man heeft geen idee hoe het vuur kon ontstaan. De politie laat maandagochtend na onderzoek weten weten dat er geen sprake lijkt te zijn van brandstichting.

Een blik in het uitgebrande huis in Wouw (foto: Raymond Merkx).

De vader van de getroffen bewoner woont ook op het woonwagenkamp. Hij zag de brand op camerabeelden. "Ik was op dat moment namelijk op een feestje. De ravage is vreselijk om te zien, het doet pijn aan je hart. Zoiets gun je niemand." Zijn eigen huis liep bij de brand geen schade op. "Alleen wat roetdeeltjes. Die ben ik nu aan het opruimen." Het medeleven dat de getroffen familie krijgt van de andere bewoners is volgens de man hartverwarmend. "Maar dat is hier altijd zo", legt hij uit. "Het is één gemeenschap, hier."





Van dit rolluik bleef bij de brand in Wouw weinig over (foto: Raymond Merkx).

