Wisseling van de wacht bij Jumbo: drie directieleden vertrekken

Jumbo neemt afscheid van drie topmannen, van wie er twee meer dan 25 jaar bij de Veghelse supermarktketen hebben gewerkt. Ook de derde directeur die vertrekt, was geruime tijd verbonden aan de nummer twee in supermarktland. Alle drie laten ze in een persbericht weten dat ze hun dienstverband gaan afronden, zoals ze het begonnen: met veel plezier en toewijding.

Het meest opmerkelijke terugtreden is dat van Peter van Erp. Hij stopt medio 2026 na, zoals hij dat zegt, 28 geweldige jaren. “Met mijn bijna zestig jaar en persoonlijke plannen voor de nabije toekomst is het mijn wens om binnen een afzienbare tijd afscheid te nemen”, zo laat Van Erp optekenen. Hij was onder meer nauw betrokken bij alle overnames door Jumbo, waaronder Super de Boer, C1000 en EMTÉ. “Peter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzetgroei naar elf miljard”, schrijft Tom Heidman, het tijdelijke hoofd van de directie van Jumbo.