Wisseling van de wacht bij Jumbo: drie directieleden vertrekken
Het meest opmerkelijke terugtreden is dat van Peter van Erp. Hij stopt medio 2026 na, zoals hij dat zegt, 28 geweldige jaren. “Met mijn bijna zestig jaar en persoonlijke plannen voor de nabije toekomst is het mijn wens om binnen een afzienbare tijd afscheid te nemen”, zo laat Van Erp optekenen.
Hij was onder meer nauw betrokken bij alle overnames door Jumbo, waaronder Super de Boer, C1000 en EMTÉ. “Peter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzetgroei naar elf miljard”, schrijft Tom Heidman, het tijdelijke hoofd van de directie van Jumbo.
Karel de Jong heeft, wanneer hij volgend jaar voor het laatst de deur in Veghel achter zich sluit, een kleine 26 jaar bij Jumbo aan de knoppen gedraaid. De Jong spreekt van een ‘geweldige periode’. Hij is belangrijk geweest voor de digitale diensten van de onderneming en op logistiek gebied. Heidman roemt vooral zijn bijdrage aan het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.
'Knallend' het jaar uit
De derde vertrekkende directeur is Anrico Maat. Hij was jaren actief voor vestigingen van het bedrijf in Groningen voordat hij in 2023 op het hoofdkantoor aan de slag ging. Hij werd er onder meer verantwoordelijk gemaakt voor de commerciële afdeling van Jumbo. Maat hoopt, zo zegt hij, 'knallend' het jaar uit te gaan voordat ook hij een punt achter zijn loopbaan bij Jumbo zet.
Tegenover het vertrek van het drietal staat de komst van de 49-jarige Boudewijn van den Brand. Hij begint volgend jaar als directeur Sales& Supply Chain. De nieuweling komt uit Veghel en heeft ervaring in de detailhandel: ruim 25 jaar bekleedde hij diverse (directie)functies.
Het directieteam van het supermarktconcern wordt vanaf 1 januari aangevoerd door het nieuwe gezicht van Jumbo, de Deen Jesper Højer, zo maakte het concern in september bekend.