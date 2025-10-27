Bromfietser (50) uit Waalwijk overleden na botsing met auto

De bromfietser die vrijdag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Sprang-Capelle is maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een man van 50 uit Waalwijk.

Het slachtoffer reed die vrijdagmiddag om tien voor half zes over het Halve Zolenpad. Door nog onbekende oorzaak kwam hij in botsing met een auto die op de Tolweg reed. De wagen werd in de flank geraakt. Uit de eerste bevindingen van de politie blijkt dat de auto voorrang had op de kruising.

De bromfietser uit Waalwijk werd met spoed in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hij is daar deze maandag overleden, zo meldt de politie.

De bestuurder van de auto raakte na de aanrijding bekneld. Medewerkers van een nabijgelegen bedrijf hielpen hem uit de wagen te komen. Hij raakte gewond aan zijn gezicht en liep meerdere snij- en schaafwonden op.

