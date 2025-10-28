Sadistische Justin B. uit Eindhoven was oprichter terreurnetwerk volgens OM

Justin B. uit Eindhoven heeft het terreurnetwerk No Lives Matter opgericht. Dat zei de officier van justitie dinsdag bij het begin van de eerste openbare zitting over de zaak. “Andere mensen hebben er een groep van gemaakt en zo werd hij de ongekozen leider.” De Eindhovenaar zou de spil zijn in een sadistisch online-netwerk dat mensen aanzette tot extreem geweld en zelfbeschadiging. B. verheerlijkte terroristen en executievideo's, volgens het OM. Zijn advocaat zegt dat anderen het juist erger maakten. “Hij heeft een fikkie gestookt, waar anderen een bosbrand van hebben gemaakt.”

Justin B. werd op 29 juli van zijn bed gelicht door een arrestatieteam in de Eindhovense wijk Bennekel. Op verdenking van terrorisme. Na drie maanden voorarrest volgt dan altijd een eerste openbare zitting. Zittingzaal 35 van de rechtbank in Rotterdam zit op deze dinsdagochtend vol. De zaal is er speciaal voor allerlei soorten terrorismezaken. Ook voor Justin B. uit Eindhoven. Vorige week vierde hij zijn 25e verjaardag op de Terroristen Afdeling in de gevangenis van Vught. Snorretje

Hij komt de zaal binnen lopen in het zwart gekleed met snorretje. En tattoos op zijn beide handen. Volgens foto's die circuleren zou er op zijn linkerpols Cxrpse staan en zoiets als Psalm 144. De officier van justitie vat de aanklacht samen. Misdrijven plegen met een terroristisch oogmerk, samen met anderen, vijf jaar lang. Geweld plegen en uitlokken. Dwingen anderen iets te doen onder dreiging van geweld, zoals sextortion. En dierenmishandeling. Alles onder de vlag van No Lives Matter (NLM). “Dat is een groep binnen het Com-netwerk. Dat houdt zich bezig met sextortion, kinderporno, doxing, hacking, swatting, gore, vandalisme,drugs, brandstichting,school-shootings en terrorisme. Slachtoffers worden gedwongen in eigen lichaam te snijden", legt de officier uit. Hij citeert hun slogan op internet. 'NLM idolizesdeath, exalting it with godlike essence that carries out the purification of all mankind through the nightmare of endless attacks'. Graffiti

Volgens de officier kan het beginnen met graffiti en vandalisme en erger worden. "Hoe ernstiger het geweld, hoe meer status dat binnen de groep oplevert. NLM publiceerde diverse handboeken zoals een terrorguide.” Justin B is verhoord. En werkt volop mee, zei de aanklager. “Verdachte heeft verklaard dat hij NLM heeft opgericht. Andere mensen hebben er een groep van gemaakt en zo werd hij de ongekozen leider.”

Lijk

Justin B. bekende dat hij online opereerde onder de naam Cxrpse, of Corpse, vertaald tot ‘lijk’. Volgens de officier zette hij slachtoffers aan tot het inkerven van die naam in hun lichaam. Justin bewerkte een foto van de Noorse terrorist Anders Breivik en plakte er zijn eigen gezicht op. Hij verheerlijkt aanslagplegers, blijkt uit onderzoek, zoals ook de man die in Christchurch in 2019 ruim 50 mensen vermoordde. 'We hebben meer mensen zoals hij nodig', chatte Justin. En hij stuurde een video van iemand die door het hoofd werd geschoten. ‘Kwil dat zo graag bij iemands hoofd doen. Brein om me schoenen, alles.' De officier vertelde dat het onderzoek nog loopt en dat er nog steeds gezocht wordt naar de identiteit van slachtoffers en getuigen. Boosheid

Zijn advocaat deed geen verzoek om vrijlating. “Een van de vragen die moet worden beantwoord is of NLM een terreurorganisatie was. Niet iedere jongere die zich online gewelddadig gedraagt is een terrorist.” De advocaat benadrukte dat Justin niet wordt verdacht van oprichten van NLM. “Het klopt dat hij de naam Corpse heeft gebruikt, mijn duistere alter ego. Dat gaf hem daar status. Het gaf hem een kans om boosheid te kanaliseren. Zich niet gehoord voelen, daar had hij veel moeite mee, vertelde de advocaat.“ “Hij ontkent dat hij jongeren heeft aangezet tot geweld of kindermisbruik. Anderen gebruikten zijn naam ook. Ze kopieerden zijn naam. Hij heeft in 2021, 2022 de groep verlaten. Hij vroeg in 2024 nog hoe het ging met NLM. Handboeken over moorden en maken van bommen komen hem niet bekend voor.” Fikkie

Voor de advocaat is duidelijk dat anderen NLM voortzetten. “Hij heeft een fikkie gestookt, waar anderen een bosbrand van hebben gemaakt.” De advocaat vertelde nog dat Justin perspectief wil. “Hij heeft zich maanden voor zijn aanhouding al bekeerd tot het christendom. Maar problemen stapelen zich op. Hij is gestopt met drugs. Hij wil een opleiding volgen.” Na een half uur was de zitting voorbij, Justin zei niks. Hij zwaaide nog even naar de publieke tribune achter glas en gaf daar iemand een kushandje. Het proces gaat over drie maanden verder.

Gevangenis in Vught Justin B. zit op de Terroristen Afdeling (TA) in de gevangenis van Vught. Dat is een speciale afdeling die met verdachten en veroordeelden van terrorisme. Ze zitten gescheiden op het terrein in Vught om te voorkomen dat ze gewone gevangenen beïnvloeden, op verkeerde gedachten brengen of zelfs rekruteren. Er zijn 46 cellen. Op de 'TA' wonen onder andere islamitische strijders en sponsors van IS maar ook extreemrechtse criminelen.