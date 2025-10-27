Arrestatieteam valt huis binnen voor man met vuurwapen

De politie heeft met de hulp van een arrestatieteam een man aangehouden in een huis aan de Bolderiklaan in Waalre. Dit gebeurde maandagavond. De man uit Eindhoven die is opgepakt, zou een vuurwapen in zijn bezit hebben gehad.

Nadat hij was ingerekend, is de man naar een politiebureau gebracht voor verhoor. De recherche was ondertussen bezig met het doorzoeken van de woning. Van het onderzoek is niets te zien, omdat alle luiken en rolgordijnen zijn gesloten. Ook twee wagens die voor het huis staan, worden doorzocht.