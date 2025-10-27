Navigatie overslaan

Arrestatieteam valt huis binnen voor man met vuurwapen

Vandaag om 19:52 • Aangepast vandaag om 20:10
Agenten doorzoeken een huis en twee wagens (foto: SQ Vision).
De politie heeft met de hulp van een arrestatieteam een man aangehouden in een huis aan de Bolderiklaan in Waalre. Dit gebeurde maandagavond. De man uit Eindhoven die is opgepakt, zou een vuurwapen in zijn bezit hebben gehad.
Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

Nadat hij was ingerekend, is de man naar een politiebureau gebracht voor verhoor. De recherche was ondertussen bezig met het doorzoeken van de woning. Van het onderzoek is niets te zien, omdat alle luiken en rolgordijnen zijn gesloten. Ook twee wagens die voor het huis staan, worden doorzocht.

