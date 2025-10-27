Wielercriterium Draai van de Kaai stopt na 44 jaar: 'Het kost teveel'

Wielercriterium Draai van de Kaai in Roosendaal stopt na 44 jaar. Dat is maandagavond bekendgemaakt. Volgens de organisatie, die het besluit 'met pijn in het hart nam', spelen de fors gestegen kosten een belangrijke rol in het besluit om te stoppen. Ook de belangstelling voor wielercriteriums in het algemeen loopt terug.

De Draai van de Kaai is een van de oudste en meest bekende (prof)wielercriteriums die na de Tour de France in Brabant worden gehouden. Aan de vooravond van de 44e en dus, zo blijkt nu, laatste editie sprak voorzitter Cor Verbogt nog de hoop dat er in 2026 in Roosendaal weer hard gefietst en gefeest zou kunnen worden. De realiteit is anders. “Hoewel we de afgelopen jaren een bijzonder gewaardeerde steun van onze sponsoren hebben, wordt de organisatie van dit topevenement steeds kostbaarder en complexer. De fors stijgende kosten drukken zwaar op ons budget en zijn nauwelijks nog volledig te dekken”, zo schrijft hij in het persbericht, dat ook ondertekend is door secretaris Joep van Rijswijk.

Volgens de twee bestuursleden wordt het steeds lastiger om Tourrenners vast te leggen. Ze willen kort na de Ronde van Frankrijk liever thuis zijn en als ze al gecontracteerd willen worden, dan wordt de organisatie geconfronteerd met steedse hogere gages. Ander probleem ligt bij het vrouwenwielrennen. Door de verplaatsing van de Tour de Femmes ná die van de mannen, is het nauwelijks mogelijk om vrouwelijke toppers aan de start te krijgen. Al vanaf 2001 reden er vrouwen mee in de Draai van de Kaai. Maar er zijn ook plaatselijke problemen: het muziekevent, jarenlang een belangrijke pijler en kostendrager van het evenement, is moeilijk vol te houden. Het was al duidelijk dat de huidige combinatie van topsport en feesten op het evenemententerrein verdwijnt vanwege de plannen voor parkeerplaatsen in het kade- en havengebied.

"De organisatie van een grootschalig evenement als de Draai wordt logistiek steeds ingewikkelder.”

Verbogt en Van Rijswijk: “Hoe positief deze ontwikkelingen ook zijn voor de stad en zijn inwoners, ze maken de organisatie van een grootschalig evenement als de Draai logistiek steeds ingewikkelder”, zo melden Verbogt en Van Rijswijk. Zij zijn iedereen, inclusief de gemeente, dankbaar die zich in al die jaren met hart en ziel voor de Draai van de Kaai heeft ingezet. Bert Oosterbosch uit Eindhoven won in 1980 de eerste editie; de Belg Tim Merlier gaat als allerlaatste winnaar de boeken in.

Cor Verbogt, voorzitter van Draai van de Kaai (foto: Leon Voskamp).

Het vrouwenpodium van de laatste Draai van de Kaai, met Marianne Vos als tweede (foto: Leon Voskamp).