Goede vriendin verkracht en mishandeld: man (30) 1,5 jaar cel in

Een 30-jarige Eindhovenaar heeft een gevangenisstraf van anderhalf jaar gekregen voor het verkrachten en mishandelen van een goede vriendin van hem. De rechtbank in Den Bosch heeft dit dinsdag bepaald. De man had het slachtoffer eind december 2022 thuis in alle vroegte opgezocht. Nadat ze enkele uren gezellig op de bank hadden gezeten, vergreep hij zich aan haar.

Volgens de rechtbank heeft de vrouw een dag later, toen ze aangifte deed, hetzelfde verteld. Ze heeft wel wisselend geantwoord op de vraag of P. haar al dan niet op haar uitnodiging had opgezocht.

Seks onder de douche Onder de douche werd ze gedwongen seksuele handelingen te ondergaan. Verder werd ze in het gezicht geslagen en gespuugd.

De vrouw meldde in de ochtend van 28 december 2022 bij de politie dat ze thuis, in Geldrop, slachtoffer was geworden van seksueel misbruik. De dader, P., stond even na tweeën bij haar voor de deur. Zij liet hem binnen om nog een wijntje te drinken. Nadat zij samen op de bank hadden gepraat, begon hij aan haar kleren te zitten en probeerde hij haar shirt en broek uit te trekken. Later heeft hij haar aan haar haren mee naar boven getrokken.

De rechtbank vindt haar verhaal geloofwaardig, ook omdat ze snel nadat P. was vertrokken gekleed in enkel een badjas en slippers naar haar ouders en zus was gerend. Daar vertelde ze emotioneel wat er volgens haar was gebeurd en ook bij de politie deed ze uitgebreid haar verhaal. Verder zijn verwondingen bij haar gevonden die kunnen zijn ontstaan door de manier waarop P. met haar is omgegaan.

'Het was haar idee'

Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarde P. dat hij zich door haar heeft laten verleiden. Hij zei dat er wijntjes werden gedronken, dat er werd gepraat en wat gezoend. Daarna ging het verder dan de bedoeling was, al was het haar idee om naar boven te gaan, zo benadrukte P

Verscheidene keren stond hij die nacht op het punt om naar huis te gaan, zo zei hij ook, maar dat gebeurde pas na de seks.

Bijna drie jaar later kan de vrouw het nog niet achter zich laten: ”Ik hoop dat anderen dit niet hoeven mee te maken. Iets in mij is gebroken, ik heb professionele hulp moeten zoeken, maar dit kost tijd.”

Politie moest wachten

De Eindhovenaar wordt verweten dat hij inconsequent heeft verklaard over wat er die nacht was gebeurd. De rechtbank vindt het ook verdacht dat hij later die dag een half uur lang de deur van zijn huis niet heeft geopend terwijl hij wist dat politie daar stond

In de tussentijd heeft hij met zijn vriendin geappt. P. berichtte haar dat hij bij de Geldropse op bezoek was geweest en dat hij haar van zich af heeft geduwd toen ze hem ‘wilde zoenen maar niet hard ofzo’. Ook appte hij haar dat ‘ze er onmogelijk blauwe plekken aan kan hebben overgehouden’.

De man gaat voor nog eens zes maanden de cel in wanneer hij de komende twee jaar weer in de fout gaat. Hij moet het slachtoffer 5.000 euro smartengeld betalen.