Fatale schietpartij: man bekent aandeel, 'maar pistool ging vanzelf af'

Mohammad Ismail A. heeft bekend dat hij vorig jaar juni in Eindhoven een geladen pistool heeft gericht op de 41-jarige Seref uit deze stad. Het slachtoffer werd daarna dodelijk geraakt in zijn hoofd. A., een 20-jarige Eindhovenaar, ontkent echter dat hij de trekker heeft overgehaald. Hij zei dit dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, die zich drie dagen gaat buigen over het doodschieten van Seref.

Volgens A. was het wapen omgebouwd en gevoelig en is het uit zichzelf afgegaan. De verdachte wist dat het pistool onbetrouwbaar was, maar waarom richtte hij het pistool dan toch op het hoofd van Seref?, zo legde de rechter hem voor. “Dat is een goede vraag”, antwoordde A. “Ik was in shock, in paniek. Ik had het al eens eerder meegemaakt, maar wist niet dit dat het nog eens zou gebeuren. Maar zo is het wel gegaan, ik ben stom geweest.” Seref werd dodelijk geraakt, op de Rode Kruislaan waar hij zijn auto had geparkeerd. Dit gebeurde die zondag 23 juni 2024 rond halfacht ’s avonds. Behalve Mohammad Ismail A. waren er nog drie mannen (van nu 20, 20 en 24) bij betrokken. Alle vier staan ze deze week voor de rechter. Diefstal van Rolex mislukt

Eerder die avond al waren ze van plan de eigenaar van een telefoonwinkel aan de Kruisstraat te beroven van een Rolex. Dat mislukte, omdat de zaak gesloten was. Vervolgens raakten twee van hen met een auto betrokken bij een verkeersruzie op de Generaal Stedmanstaat, die de aanleiding zou worden voor de fatale schietpartij.

“Het ging om niks”, zei één van de verdachten. Twee mensen die in een andere wagen zaten, stapten uit. Eén van hen, het latere slachtoffer, zou A. toen een glas met whiskey-cola in het gezicht hebben gegooid. A. raakte hierbij gewond en was vastberaden hem dat betaald te zetten. Hij ging in het stadsdeel Woensel op zoek naar hem en pikte onderweg de twee andere verdachten op. Eén van die makkers, een getraind kickbokser, had Seref met de blote hand van repliek willen dienen. Hij kreeg er de kans niet voor. Toen de wagen van Seref werd herkend, stapte A. direct uit. Van één van zijn kompanen had hij het vuurwapen gekregen en hiermee werden de fatale schoten gelost. Het wapen is overigens nooit teruggevonden. Seref was een geliefd persoon

Seref overleed later die avond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij had met zijn partner twee dochters van nu zeventien en vier en was een geliefd persoon binnen een hechte Turkse familie en een grote vriendenkring. De vier verdachten moet een aantal van hen mogelijk hoge schadevergoedingen betalen. Serefs vrouw, zijn oudste dochter, een neef en een slachtofferadvocaat (namens de moeder van het slachtoffer) maakten van het spreekrecht gebruik om te reageren op de gewelddadige dood. Ze hekelden het gedraai van de verdachten en vooral de houding van de vermoedelijke schutter. Hij werd laf genoemd.



“Je hebt een kogel gebruikt om je groot te voelen, maar je bent niks.”

“Je hebt een kogel gebruikt om je groot te voelen, om stoer te doen, maar je bent niks”, zo vertelde de oudste dochter van het slachtoffer. Ze refereerde ook aan het feit dat drie van deze ‘vier kneusjes’ in mei in de Belgische stad Antwerpen bewoners van een huis zouden hebben afgeperst. Ook toen gebruikten ze een wapen. Een kleine maand later zouden alle vier de mannen aan de Margrietstraat in Uden een huis hebben overvallen. Hierbij hebben de bewoner van 46 en een zoon van veertien doodsangsten uitgestaan. Ook in dit geval was het (gemaskerde en gewapende) viertal uit op geld: er zou een ton in de woning liggen. Beide overvallen zouden in opdracht zijn gepleegd. De officier van justitie zal woensdag duidelijk maken welke straffen het viertal vanwege deze beschuldigingen zou moeten worden opgelegd.



Eén van de gevonden hulzen (foto: SQ Vision).

Het etagecomplex in Uden waar de overval werd gepleegd (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).