Boswachter filmt jacht op illegale motorrijders in het bos

Hij noemt zichzelf boswachter in het 'wilde westen' van Brabant en dat was Erik de Jonge maandag ook wel een beetje. Toen hij twee crossmotoren illegaal over de Woensdrechtse Heide zag racen, twijfelde hij geen moment. Hij zette de achtervolging in. Met resultaat.

Daarom besloot hij de motoren achterna te gaan én dat te filmen. Erik draagt zijn telefoon altijd in een houder op zijn borst. "Als ik dan in situaties terechtkom waar het handig is om achteraf de beelden te hebben, druk ik op filmen. Bijvoorbeeld als je het signalement van iemand op foto of video wil."

"Ik was gisteren met een collega op pad toen we opeens motoren hoorden", vertelt boswachter Erik. "Dat probleem hebben we wekelijks in natuurgebieden. Maar het is illegaal. Je rijdt ergens waar dat niet mag."

Vluchten via paadje

Op de beelden van maandag is te zien hoe de boswachter met zijn auto dwars over een open vlakte rijdt. De motoren rijden een smal sluippaadje het bos in. De boswachter racet erachteraan. "Ik dacht al dat ze daar heen zouden gaan. Via dat paadje kom je op de provinciale weg uit. Ze hoopten natuurlijk te vluchten, maar ik hoopte juist dat ik ze daar kon pakken."

Vlak voor de weg stapt Erik uit de auto en sprint hij achter de motorrijders aan. Hij komt dichtbij, maar krijgt ze net niet te pakken. De motorrijders rijden via de berm weg, tegen het verkeer in. Levensgevaarlijk, zegt de boswachter.

Kentekens deels gefilmd

De achtervolging heeft wel resultaat gehad. "Ik heb de kentekens deels kunnen filmen. Met onze software weten we ze wel te vinden." Wat de crossers dan voor straf kunnen verwachten? Dat hangt ervan af.

"Als je ergens met een voertuig rijdt waar dat niet had gemogen, krijg je vaak een boete van een paar honderd euro. Als je de natuur verstoort of vernielt, dan bepaalt een officier van justitie de straf. Want dat valt onder de Wet natuurbescherming. En als wordt bewezen dat je mensen in gevaar hebt gebracht, kan je motor of rijbewijs in beslag worden genomen. Reken er maar op dat we iemand die dit doet hard aanpakken."

Bewustwording

De beelden van de achtervolging deelde Erik gisteravond op Instagram. "Als een stukje bewustwording. Helaas zien we het vaker. Voor dit soort motorrijders is het een sport om keihard door natuurgebieden te crossen en uit handen te blijven van politie en boswachters. Dat is hun kick. Maar het is heel gevaarlijk wat deze gasten doen."