Wie is de PVV’er die AI-beelden verspreidde? ‘Hij haat linkse partijen’

Maikel Boon uit Bergen op Zoom is één van de PVV-Kamerleden die nepbeelden van Frans Timmermans verspreid zou hebben op social media. Timmermans deed aangifte, Wilders bood zijn excuses aan. Maar wie is Boon eigenlijk, die van 2015 tot 2024 in de Provinciale Staten van Brabant zat? "Ik was niet geheel verbaasd over deze actie, hij heeft een enorme haat voor linkse partijen."

De recente ophef rond AI-afbeeldingen begon al eind 2024, toen De Groene Amsterdammer meldde dat Boon met AI afbeeldingen maakt van groepen woedende migranten en bedreigde witte gezinnen. Deze week meldde De Volkskrant dat ook Frans Timmermans slachtoffer is van de gemanipuleerde afbeeldingen. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA spreekt van een ‘haatfabriekje’ dat Boon en zijn PVV-collega Patrick Crijns 10 jaar lang runden.

Moslims in Slagharen Het is niet de eerste keer dat Boon in het nieuws komt door zijn activiteiten op social media. In 2018 was er ook al gedoe , toen hij foto’s van moslims in attractiepark Slagharen op Twitter plaatste met het bijschrift ‘Stop de islamisering van Nederland’ er onder.

Omroep Brabant sprak zes (oud) Statenleden en lokale politici over Boon, en vroeg ze wat voor man hij is. Sommige reageren met naam, anderen anoniem. Wat naar voren komt is een persoon met twee gezichten: een betrokken politicus en aardige persoonlijkheid, maar ook een hardliner met veel woede en haat in zich, die bovendien zelf ook niet ongevoelig zou zijn voor nepnieuws.

‘Rabiaat politicus’

Boon is veteraan bij de Koninklijke Marine en diende in Afghanistan. Dat hij als politicus lange tijd met een speldje van een omgekeerde Nederlandse vlag rondliep, stak sommigen. “Zo ga je niet met die vlag om”, zegt een oud-collega in de Staten. Ton Linssen, oud-wethouder, raadslid en stadsgenoot van Boon is verbaasd om de actie met de AI-plaatjes: “Het past niet bij een beroepsmilitair, het is zo onfatsoenlijk.”

Tegelijkertijd toont het wat voor ‘hardliner’ Boon is. “Hij wilde de boel altijd op stelten zetten” aldus een Statenlid dat met hem samenwerkte. Omdat er in Brabant weinig te doen was rond asielzoekers merkte je het niet zo, maar in privé gesprekken kwamen zijn ‘redelijk radicale standpunten’ op dat vlak vaak naar voren, zo vertelt hij. Een ‘rabiaat politicus’ noemt een ander hem, een Trump-fan bovendien: ‘Die vindt hij helemaal top’.

Filmpjes monteren

Tegelijkertijd noemen bijna alle sprekers hem ook een vriendelijke man. “Boon kwam op mij altijd over als heel rustig”, vertelt John Frenken van de BBB. ‘Hij was altijd aanwezig’ zegt een ander, en ‘inhoudelijk sterk’. “Hij kan heel eloquent zijn, bovendien is hij als mens enorm aaibaar, gewoon een goeie gast”, aldus een Statenlid dat inhoudelijk zo ongeveer het tegenovergestelde van de PVV voorstaat.

Niet iedereen is verbaasd over het nieuws rond de AI-plaatjes. Boon wordt omschreven als iemand die tijdens vergaderingen in de Staten al druk was met het maken van filmpjes van zijn eigen optredens. “Daar zal hij het wel geleerd hebben, het monteren”, zegt een oud-collega. Een ander: “Hij heeft een enorme haat voor linkse partijen, dat ligt enorm gevoelig bij hem.”

Anti-islam konijnenhol

Volgens weer een ander past het in het plaatje van een man die langzaam geradicaliseerd is. “Hij is te diep in de fabeltjesfuik terechtgekomen”, zegt hij. Boon zou in een ‘anti-islamitisch konijnenhol’ zitten, en dat zou versterkt worden door de bubbel waarin hij nu als Kamerlid zit.

Is Boon dan slachtoffer? Zelf zou de maker van AI-plaatjes in ieder geval niet ongevoelig zijn voor nepnieuws: “Hij is daarmee een goede vertolking voor zijn kiezers. Het is onzin over de elite en de asielzoekers die alles verkloten, maar hij gelooft echt hartgrondig in wat hij zegt. En als hij het zegt klinkt het nog plausibel ook. Dat is het grote gevaar, door AI gaat alles naar de klote.”