Weinig interesse voor PFAS-inloopspreekuren van de GGD in Helmond

Voor de speciale inloopspreekuren van de GGD Brabant-Zuidoost over de PFAS-vervuiling in Helmond is weinig interesse. Tot nu toe kwam er slechts één persoon langs, laat de GGD weten na vragen van Omroep Brabant. In april onthulde tv-programma Zembla dat het bedrijf vijftien jaar lang illegaal PFAS heeft geloosd op het riool.

Eerder was al bekend dat de omgeving van het inmiddels failliete bedrijf is vervuild met de kankerverwekkende stof. Via de schoorsteen waren PFAS-deeltjes ontsnapt en in de buurt terechtgekomen. De GGD opende samen met de gemeente een loket waar verontruste Helmonders terechtkunnen met vragen over de PFAS-vervuiling. Ook kwam er een speciaal telefoonnummer en zijn er inloopspreekuren georganiseerd om de zorgen onder inwoners weg te nemen. Met het openen van de inloopspreekuren hoopte de GGD de drempel te verlagen voor inwoners die zich zorgen maken. Belangstellenden moesten zich vooraf aanmelden.

Spreekuur in de buurt van vervuilde locatie

Maar de respons viel tegen. "Wij hebben één aanmelding gehad voor het spreekuur en dit gesprek heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden", licht een woordvoerder van de GGD toe. Woensdag stond het laatste spreekuur op de planning. "Maar hiervoor zijn tot nu toe geen aanmeldingen binnengekomen."

Op deze momenten was het spreekuur geopend: Vrijdag 24 oktober 13.00 – 16.00. GGD locatie Rijpelberg, Twijnsterhof 161, Helmond

Maandag 27 oktober 17.00 – 20.00. GGD locatie Rijpelberg, Twijnsterhof 161, Helmond

Woensdag 29 oktober 9.00 – 12.00. GGD locatie De Callenburgh, De Callenburgh 2, Helmond