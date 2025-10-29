Weinig interesse voor PFAS-inloopspreekuren van de GGD in Helmond
Eerder was al bekend dat de omgeving van het inmiddels failliete bedrijf is vervuild met de kankerverwekkende stof. Via de schoorsteen waren PFAS-deeltjes ontsnapt en in de buurt terechtgekomen.
De GGD opende samen met de gemeente een loket waar verontruste Helmonders terechtkunnen met vragen over de PFAS-vervuiling. Ook kwam er een speciaal telefoonnummer en zijn er inloopspreekuren georganiseerd om de zorgen onder inwoners weg te nemen.
Met het openen van de inloopspreekuren hoopte de GGD de drempel te verlagen voor inwoners die zich zorgen maken. Belangstellenden moesten zich vooraf aanmelden.
Spreekuur in de buurt van vervuilde locatie
Maar de respons viel tegen. "Wij hebben één aanmelding gehad voor het spreekuur en dit gesprek heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden", licht een woordvoerder van de GGD toe.
Woensdag stond het laatste spreekuur op de planning. "Maar hiervoor zijn tot nu toe geen aanmeldingen binnengekomen."
Op deze momenten was het spreekuur geopend:
- Vrijdag 24 oktober 13.00 – 16.00. GGD locatie Rijpelberg, Twijnsterhof 161, Helmond
- Maandag 27 oktober 17.00 – 20.00. GGD locatie Rijpelberg, Twijnsterhof 161, Helmond
- Woensdag 29 oktober 9.00 – 12.00. GGD locatie De Callenburgh, De Callenburgh 2, Helmond
De GGD en de gemeente Helmond kozen bewust voor twee spreekuurlocaties. De locatie in de Helmondse wijk Rijpelberg ligt vlakbij de locatie waar voorheen Custom Powders zat. De Callenburgh is een centrale locatie in gemeente Helmond. "We wilden juist in de wijk zitten, zodat het toegankelijk is voor mensen uit de buurt."
Reden onbekend
De gezondheidsdienst heeft geen idee waarom er zo weinig animo was voor de spreekuren. "Is er geen behoefte aan? Wisten mensen het niet? Zijn zij al voldoende geïnformeerd? Het is allemaal speculeren, maar wij weten het niet. Dit maakt het voor ons wel lastig om te horen welke zorgen er spelen." De GGD benadrukt dat het telefoonnummer en de website met informatie over PFAS bereikbaar blijven.
De gemeente had de GGD eerder ook gevraagd om individuele bloedonderzoeken mogelijk te maken voor inwoners die hun bloed willen laten testen op PFAS. Maar dat is volgens de GGD niet mogelijk. De dienst liet vrij snel na de onthullingen van Zembla al weten niet van plan te zijn een groot gezondheidsonderzoek te houden in Helmond. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat iedereen in Nederland PFAS in zijn of haar bloed heeft.
Twee keer aangifte tegen Custom Powders
Eerder dit jaar deden de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas aangifte tegen het inmiddels failliete Helmondse bedrijf. Verantwoordelijk wethouder Arno Bonte sprak destijds van ‘crimineel gedrag'.
Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat de aangifte nog bekeken en beoordeeld wordt. Het is nog altijd onduidelijk of er een onderzoek gestart wordt.