Unieke samenwerking: Brabant verbetert verkeersveiligheid met schadedata

De provincie Noord-Brabant en verzekeraar Interpolis gaan samenwerken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Interpolis deelt daarvoor geanonimiseerde schadegegevens met de provincie. De data laten precies zien waar in Brabant veel ongelukken gebeuren. Dat is informatie die wegbeheerders tot nu toe vaak misten. Het is voor het eerst in Nederland dat een verzekeraar en een provincie samenwerken om zo het verkeer veiliger te maken.

Verzekeraars beschikken wél over die informatie. Interpolis deelt daarom nu voor het eerst haar, volledig geanonimiseerde, schadegegevens met de provincie. Het gaat om bijna 60.000 ongevallen uit de afgelopen vier jaar. Uit een eerste analyse blijkt dat duizenden daarvan nog niet bekend waren bij de overheid.

Ongevallen blijven vaak buiten beeld Elk jaar gebeuren er in Brabant duizenden kleine ongelukken die nooit in officiële cijfers terechtkomen. Het gaat om botsingen op parkeerterreinen of ongevallen met fietsers of snorfietsers. Omdat de schade meestal beperkt blijft en er geen hulpdiensten worden ingeschakeld, komen deze incidenten niet in de registraties van politie of gemeenten terecht.

Primeur in Nederland

Het is voor het eerst in Nederland dat een verzekeraar en een provincie op deze manier samenwerken. “Ons doel is om samen met de provincie onze kennis en data actief in te zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt Interpolis-directievoorzitter Uco Vegter. “Onze rol gaat verder dan het uitkeren van schade. Door te laten zien waar ongelukken gebeuren, helpen we Brabant veiliger te maken.”

Ook gedeputeerde Stijn Smeulders, van mobiliteit, noemt de samenwerking een belangrijke stap. “Ieder ongeluk op onze Brabantse wegen is er één te veel. De data van Interpolis helpen ons en de gemeenten om heel gericht verbeteringen aan te brengen, zelfs op straatniveau. Zo kunnen we echt datagedreven werken aan een veiliger provincie.”

Idee uit de praktijk

De samenwerking begon bij Interpolis zelf. Data-consultant Twan Jansen vroeg zich af wat er gebeurde met alle ingevulde schadelocaties in het systeem van de verzekeraar. Zijn idee groeide uit tot een project waarin schade-informatie wordt gekoppeld aan overheidsdata.

Om de privacy te beschermen, zijn de gegevens volledig anoniem en niet te herleiden tot personen. De provincie combineert de data met andere bronnen, zoals verkeersintensiteit en meldingen van hulpdiensten. Op basis daarvan kunnen gemeenten besluiten waar aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld bij gevaarlijke kruispunten of fietsoversteken.

Als het project succesvol blijkt, willen Interpolis en de provincie de aanpak graag landelijk uitbreiden. “Hopelijk sluiten meer verzekeraars aan, zodat we samen een nog completer beeld krijgen van waar het misgaat op de weg”, aldus Vegter.